Herci z Kroku za krokem se po letech sešli před diváky. Patrick Duffy při setkání vzpomínal na Suzanne Somers

O uplynulém víkendu se na festivalu 90s Con v Connecticutu potkalo sedm herců ze sitcomu Krok za krokem. Představitel Franka Lamberta Patrick Duffy během společného panelu zavzpomínal na svou zesnulou hereckou kolegyni Suzanne Somers, která by v těchto dnech oslavila osmdesáté narozeniny. Na akci dorazili i bývalí dětští herci, z nichž většina hereckou profesi už dávno pověsila na hřebík.
Vzpomínka na seriálovou manželku
Pátečního setkání s fanoušky se zúčastnili Patrick Duffy, Sasha Mitchell, Jason Marsden, Christopher Castile a bývalé herečky Christine Lakin, Staci Keanan a Angela Watson. Společnou fotografii z akce následně zveřejnila na svém Instagramu Christine Lakin.
Sedmasedmdesátiletý Patrick Duffy událost využil k připomenutí Suzanne Somers, představitelky Carol Foster, která zemřela v říjnu 2023. Popsal také jejich první setkání po svém dvanáctiletém působení v seriálu Dallas.
„Z Dallasu jsem odešel a o dva týdny později jsem šel na schůzku se Suzanne Somers. Podíval jsem se na ni a řekl jsem si: Panebože, to je můj nový Larry Hagman,“ řekl Duffy pro magazín People s odkazem na svého kolegu z předchozího seriálu. „A tak jí byla dalších sedm let, mou nejlepší kamarádkou.“
Herci se podle jeho slov snažili ukázat manželství, kde přitažlivost nekončí založením rodiny. „Nejraději jsem měl epizody, kdy jsme se se Suzanne dostali sami do ložnice,“ dodal Duffy. „Chtěli jsme být manželský pár, který od sebe v podstatě nedokáže odtrhnout ruce, nebýt toho, že nám po domě pobíhá sedm dětí.“
Právnička a středoškolský učitel
Většina tehdejších dětských hvězd, které se v Hartfordu objevily, už v zábavním průmyslu nepracuje. Staci Keanan, která hrála nejstarší dceru Danu Foster, zanechala herectví v roce 2010. Vystudovala práva a v současnosti pracuje jako zástupkyně okresního prokurátora v Los Angeles a zároveň vyučuje na univerzitě.
Před kamerou nevystupuje ani Christopher Castile, představitel brýlatého Marka Fostera. Po skončení seriálu se z veřejného života stáhl a působí jako středoškolský učitel.
Angela Watson, která hrála Karen Foster, po natáčení zjistila, že její rodiče utratili peníze, které si herectvím vydělala. Založila proto organizaci Child Actors Supporting Themselves, která poskytuje dětským hercům účetní i právní pomoc. K herectví se vrátila až v roce 2020 prostřednictvím divadelních rolí.
Život mimo kamery
Sasha Mitchell, známý jako Frankův synovec Cody Lambert, seriál opustil před šestou řadou. Z filmového prostředí se většinou stáhl v polovině minulého desetiletí. Podle informací z loňského roku žije v ústraní a věnuje se běžnému zaměstnání mimo zábavní průmysl.
U herecké profese zůstali jen někteří zúčastnění. Jason Marsden, který hrál J.T.ho kamaráda Riche, se dlouhodobě věnuje dabingu animovaných postav. Kromě toho v Kalifornii otevřel jógové studio a wellness centrum.
Christine Lakin, která ztvárnila Frankovu dceru Al, pracuje jako televizní režisérka a namlouvá audioknihy. Společně se Staci Keanan navíc moderují podcast, ve kterém se věnují starým epizodám Kroku za krokem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (people, nbcconnecticut, slashfilm).