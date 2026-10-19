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Herci z Kroku za krokem se po letech sešli před diváky. Patrick Duffy při setkání vzpomínal na Suzanne Somers

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O uplynulém víkendu se na festivalu setkalo sedm herců ze seriálu Krok za krokem. Patrick Duffy zavzpomínal na svou hereckou kolegyni Suzanne Somers.
Krok za krokem

Krok za krokem

Zdroj: FOTO:Warner Bros. Television, distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:30

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