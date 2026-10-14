Hackeři zaútočili na supermarkety. Místo krádeže peněz zničili potraviny za miliony

Ve Francii došlo v noci z 11. na 12. října k rozsáhlému kybernetickému útoku, který zasáhl chladicí a mrazicí zařízení ve stovkách supermarketů. Útočníci se tentokrát nezaměřili na pokladny ani zákaznické účty, ale na technické systémy zajišťující správné skladování potravin. Prostřednictvím vzdáleného přístupu dokázali změnit nastavení chladicích jednotek a spustit jejich nucené odmrazování. Teplota uvnitř některých zařízení následně vystoupala až na 50 stupňů Celsia, přičemž tento stav trval přibližně šest hodin. Zaměstnanci po příchodu do práce nacházeli rozmrazené výrobky, vodu vytékající z mrazicích boxů a znehodnocené zásoby. V několika provozovnách byly hlášeny také požáry a poškození technického vybavení.
Mezi zasaženými obchodními řetězci figurovaly Intermarché, Netto, Carrefour, Coopérative U a Monoprix. Samotná skupina Les Mousquetaires, pod kterou spadá Intermarché, původně potvrdila problémy přibližně ve 150 prodejnách. Další obchody postupně zjišťovaly rozsah poškození a kontrolovaly, zda jejich chladicí zařízení fungují správně. Počet dotčených provozoven se podle pozdějších zpráv vyšplhal na několik stovek. Některé prodejny musely dočasně omezit prodej čerstvých výrobků a vyprázdnit celé chladicí regály. Zásadním problémem přitom nebylo pouze obnovení provozu zařízení, ale především bezpečnost potravin, které byly vystaveny vysokým teplotám.
Potraviny skončily v kontejnerech, škody mohou dosáhnout milionů
Maso, mléčné výrobky, mražená zelenina nebo hotová jídla vyžadují přesně stanovené skladovací podmínky. Pokud se chladicí řetězec přeruší, potraviny se mohou stát zdravotně závadnými, přestože na první pohled nevypadají poškozeně. Obchodníci proto museli zlikvidovat velké množství zásob, u kterých již nebylo možné zaručit bezpečnost. V některých francouzských městech zaměstnanci odváželi znehodnocené výrobky přímo z prodejen do velkokapacitních kontejnerů. Šéf Intermarché Thierry Cotillard odhadl, že celkové škody způsobené útokem mohou v rámci Francie dosáhnout desítek milionů eur. Nejde přitom jen o cenu vyhozených potravin, ale také o náklady na opravy, přerušení provozu a nové zásobování.
Bezpečnostní slabiny byly známé již před útokem
Zvlášť znepokojivá je skutečnost, že podobné nebezpečí odborníci popsali ještě před říjnovým incidentem. Společnost Claroty zveřejnila 9. srpna 2026 výzkum bezpečnostních nedostatků v řídicím systému chladicích zařízení dánského výrobce Danfoss. Objevila několik zranitelností, které za určitých okolností umožňovaly obejít přihlašování nebo vzdáleně zasahovat do fungování zařízení. Výrobce následně připravil aktualizaci, která měla odhalené problémy odstranit. Výzkumníci navíc zjistili, že tisíce obdobných řídicích systémů jsou dostupné prostřednictvím veřejného internetu, což jejich případné napadení usnadňuje. Zatím však nebylo definitivně potvrzeno, zda útočníci při francouzském incidentu využili právě tyto konkrétní zranitelnosti.
Celý případ má ještě jednu důležitou souvislost, která přesahuje samotné supermarkety. Podobné systémy totiž používají také sklady potravin, chladírenské provozy a další podniky, které potřebují nepřetržitě kontrolovat teplotu. Vzdálená správa jim umožňuje sledovat zařízení a provádět úpravy bez nutnosti fyzické návštěvy technika. Současně však může představovat bezpečnostní riziko, pokud je zařízení nedostatečně chráněné nebo používá zastaralé programové vybavení. Francouzské úřady proto doporučily provozovatelům ohrožených systémů omezit jejich přístup k internetu a provést dostupné aktualizace. Podle zjištění zveřejněných 13. října se navíc pozornost vyšetřovatelů zaměřila také na zařízení společností Copeland a Dixell, nikoli pouze na původně zmiňovaný Danfoss.
Útok vyšetřují francouzské úřady
Případem se začalo zabývat pařížské státní zastupitelství a francouzský Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Do řešení situace se zapojila také vláda premiéra Sébastiena Lecornua, protože útok zasáhl zařízení důležitá pro zásobování obyvatel potravinami. Francie zároveň spolupracuje s dalšími evropskými zeměmi, ve kterých se objevily informace o podobných bezpečnostních incidentech. Přesný rozsah případného mezinárodního propojení zatím není objasněn. Veřejně potvrzena nebyla ani totožnost pachatelů nebo jejich motivace. Jisté však je, že pouhá změna nastavení běžně používaných technických zařízení dokázala během jediné noci způsobit rozsáhlé materiální škody, aniž by útočníci museli fyzicky vstoupit do jediné prodejny.
Zdroje: reuters.com, apnews.com, theguardian.com