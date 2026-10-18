Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů

Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodůZdroj: AC Sparta Praha
Článek byl publikován 18.10.2026 15:38
Bývalý poslanec a dlouholetý člen KSČM Jiří Dolejš kritizuje směřování své někdejší strany. Podle něj...
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský označil vyloučení Tomáše Chorého v zápase s Hradcem Králové za naprosto...
Praha ve spolupráci s Českým červeným křížem spouští projekt Pražský krizový dobrovolník. Cílem projektu je...
Fotbalisté vedoucího týmu tabulky Slavie v utkání 11. kola doma jen remizovali s Hradcem Králové bez branek...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Po krádeži v supermarketu vytáhl na ostrahu nůž. Nyní muži hrozí osm let ve vězení
- KSČM už není skutečná levice. Klesla do pozice jakéhosi béčka SPD, říká Jiří Dolejš
- Trpišovský označil Chorého vyloučení za stupidní. Útočník přijde o Ligu Mistrů v Istanbulu
- Praha spouští projekt krizových dobrovolníků. Připraví je na mimořádné události