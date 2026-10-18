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Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů

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Fotbalisté Sparty v 11. kole první ligy překvapivě hráli 0:0 na hřišti trápící se Ostravy. Pražané nenavázali na minulé tři výhry v nejvyšší soutěži a nevyužili sobotní bezbrankové remízy Slavie s Hradcem Králové. Z pátého místa nadále ztrácejí na odvěkého městského rivala a obhájce titulu osm bodů.
Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů

Fotbalisté Sparty překvapivě remizovali s Baníkem. Na Slavii tak stále ztrácí osm bodů

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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