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Eurocentra končí. Co je nahradí? Vláda zatím žádný konkrétní plán nemá

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Česká vláda zrušila komunikační platformy o EU, takzvaná Eurocentra. Dosud fungovaly v krajských městech a pomáhaly vzdělávat, organizovat diskuse i kulturní události. Co je nahradí, vláda neřekla.
Eurocentra končí. Co je nahradí? Vláda zatím žádný konkrétní plán nemá

Eurocentra končí. Co je nahradí? Vláda zatím žádný konkrétní plán nemá

Zdroj: Update EU
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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