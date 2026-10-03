Cylindrické baterie o průměru 60 mm míří do výroby. CBAK rozšiřuje závod v Nankingu

Cylindrické baterie o průměru 60 mm míří do výroby. CBAK rozšiřuje závod v NankinguPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 03.10.2026 05:00
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