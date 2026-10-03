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Cylindrické baterie o průměru 60 mm míří do výroby. CBAK rozšiřuje závod v Nankingu

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Čínský výrobce baterií CBAK Energy rozšiřuje své plány v oblasti velkých válcových článků. Vedle současného modelu 32140 chce výrazně posílit…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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