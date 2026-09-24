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Čeští důchodci – rekordmani. Přes 71 tisíc lidí má důchod přiznaný déle než 35 let

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Starobní důchod lze v Česku pobírat opravdu velmi dlouho. Někteří lidé mají v evidenci České správy sociálního zabezpečení důchodový nárok déle než 60 let, i když část doby v těchto případech obvykle připadá na součet s dříve přiznaným invalidním důchodem. Vyplývá to z údajů, které si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal HlídacíPes.org.
profimedia-0160671338

profimedia-0160671338

Zdroj: Ilustrační foto: důchodci v parku. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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