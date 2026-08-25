Češi z něj šílí a na ČSFD má 87 %. Nejchlapáčtější seriál loňska s Hardym a Brosnanem se vrací

Když v roce 2025 dorazila na
Paramount+ první řada Země gangů, vypadalo to na první pohled jako další seriál o londýnském podsvětí. Jenže kombinace legendárního Guye Ritchieho a herecké elity v čele s Tomem Hardym, Piercem Brosnanem a Helen Mirren přitáhla pozornost diváků i kritiků.
Paramount+ později oznámil, že seriál do června 2025 nasbíral 26 milionů diváků a stal se druhým nejsledovanějším původním seriálem platformy v její historii. Před ním zůstal pouze
Landman.
Kritici přitom nebyli úplně jednotní. Na
Rotten Tomatoes si první řada drží 77 % od kritiků a 67 % od diváků. Chválu si odnesly především herecké výkony, zatímco některým recenzentům vadilo, že seriál příliš spoléhá na známá klišé gangsterského žánru. Diváci na ČSFD hodnotí seriál 87 %.
Že jste o něm nikdy neslyšeli? Nevadí!
Příběh se odehrává v Londýně a sleduje dva znepřátelené zločinecké klany – Harriganovy a Stevensonovy. Uprostřed jejich mocenského boje stojí Harry Da Souza, kterého hraje Tom Hardy. Je mužem, který řeší problémy, o nichž by ostatní raději vůbec nevěděli. Harriganovy vede Conrad Harrigan v podání Pierce Brosnana, zatímco jeho manželku Maeve hraje Helen Mirren.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: TOP 5 seriálů roku 2025 podle Kinoboxu: Londýnské podsvětí s Hardym a Brosnanem nebo doktorský fenomén HBO Max
První řada postupně ukázala, že Harry nebude mít problém jen s konkurenčním klanem. V prostředí, kde každý něco skrývá, může být stejně nebezpečné zjistit, komu vlastně věřit.
Foto: Paramount+ Londýn v seriálu není vždycky Londýn
Země gangů se sice odehrává v britské metropoli, ale tvůrci při natáčení nechtěli spoléhat jen na známé londýnské kulisy. Mnohá místa v seriálu vypadají, jako by byla vytvořena přímo pro potřeby příběhu, ve skutečnosti jde často o skutečné prostory, které dostaly úplně novou podobu.
Například klub, kde se odehrává jedna z důležitých scén, je skutečný londýnský podnik FOLD v Canning Town. Nemocnice, která má v příběhu představovat Homerton Hospital, se zase ve skutečnosti natáčela v nepoužívaném křídle nemocnice v Hemel Hempsteadu.
TAKÉ JSME PSALI: Konec čekání. Netflix oznámil návrat svého gangsterského megahitu, nová série zničí vše, co hrdinové vybudovali
Ještě výraznější je skladiště u řeky naproti londýnské O2 Areně. V seriálu slouží jako základna Kevina Harrigana a
podle vedoucího lokací Steva Mortimora se objevuje prakticky v každé epizodě. Tvůrci tak z obyčejného průmyslového prostoru vytvořili jedno z důležitých míst celého seriálového podsvětí.
Produkce navíc nenatáčela pouze v Londýně. Některé scény vznikaly také v Gloucestershiru a belgických Antverpách, takže výsledný Londýn, který v seriálu vidíme, je ve skutečnosti složený z několika různých míst.
Foto: Paramount+ Harriganovi mají problém. A ne jenom jeden
Druhá řada bude mít deset dílů a začne po událostech první série. Harriganovo zločinecké impérium je oslabené a zvenčí na něj tlačí noví soupeři. Harry Da Souza se tak znovu ocitá v pozici člověka, který musí udržet všechno pohromadě. Jenže tentokrát bude mnohem těžší poznat, komu může skutečně věřit.
Do seriálu navíc přicházejí nové tváře. Mezi nimi jsou Johnny Flynn a Ophelia Lovibond, jejichž role Paramount+ zatím záměrně neodhaluje.
Foto: Paramount+ Guy Ritchie zůstává u toho
Za seriálem stojí scenárista Ronan Bennett, známý například díky seriálům
Top Boy nebo Den šakala. Výraznou tvůrčí osobností je ale také Guy Ritchie, který působí jako výkonný producent a zároveň se podílí na režii. U první řady režíroval dvě epizody, včetně úvodního dílu.
Právě jeho rukopis je v seriálu dobře patrný – rychlé dialogy, černý humor, násilí a svět, ve kterém se moc neustále přesouvá z jedné strany na druhou. Země gangů se ale od Ritchieho známých gangsterských filmů v několika ohledech liší. Kritici jí například vytýkali, že postrádá část nadsázky a hravosti, která je pro jeho starší tvorbu typická.
Druhá řada Země gangů dorazí na Paramount+ v pátek 18. září 2026. Bude mít deset epizod a nové díly budou vycházet každý pátek. Čeští diváci ji pak budou moci sledovat na SkyShowtime. Zdroje: Decider, Paramount+, TimeOut, ČSFD, RottenTomatoes