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Češi z něj šílí a na ČSFD má 87 %. Nejchlapáčtější seriál loňska s Hardym a Brosnanem se vrací

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Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí v seriálu, který měl původně být jednorázovou gangsterskou podívanou, ale Paramount+ z něj udělal jeden ze svých největších hitů. Země gangů se v září dočká druhé řady a Guy Ritchie v ní znovu spojí britské hvězdy, černý humor a svět, kde se problé
Češi z něj šílí a na ČSFD má 87 %. Nejchlapáčtější seriál loňska s Hardym a Brosnanem se vrací

Češi z něj šílí a na ČSFD má 87 %. Nejchlapáčtější seriál loňska s Hardym a Brosnanem se vrací

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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