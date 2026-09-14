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Brno získá 20 zahraničních vědců, přijedou z New Yorku i Singapuru

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Brno se chystá přijmout dvacet zahraničních vědců, kteří po dobu tří let posílí výzkumné týmy centra CEITEC propojujícího přírodní a materiálové vědy. Projekt CEIPEX…
chemical-7788813_1920, věda, vědec, laboratoř, inspekce, kontrola, hygiena, jídlo, potraviny, luštěniny, fazole

chemical-7788813_1920, věda, vědec, laboratoř, inspekce, kontrola, hygiena, jídlo, potraviny, luštěniny, fazole

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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