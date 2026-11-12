Brněnské městské části znají nové starosty. Podívejte se, kde se vedení změnilo

Brněnské městské části znají nové starosty. Podívejte se, kde se vedení změniloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnské městské části znají nové starosty. Podívejte se, kde se vedení změniloZdroj: Markéta Katrin Špoková
Článek byl publikován 12.11.2026 13:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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