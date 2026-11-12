Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Brněnské městské části znají nové starosty. Podívejte se, kde se vedení změnilo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Měsíc po komunálních volbách už má většina brněnských městských částí jasno o svém vedení. Zatímco na některých radnicích zůstávají dosavadní starostové, jinde nastupují nová jména. Změny se týkají například Jundrova, Černovic nebo Kohoutovic. V Líšni usedne do čela teprve třiadvacetiletý starosta.
Brněnské městské části znají nové starosty. Podívejte se, kde se vedení změnilo

Brněnské městské části znají nové starosty. Podívejte se, kde se vedení změnilo

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Jednotlivci jsou inteligentní, společnost je zaslepená, říká Bělohradský. Přednášel v Brně
Jednotlivci jsou inteligentní, společnost je zaslepená, říká Bělohradský. Přednášel v Brně
Muž z Brna kradl jen proto, aby mohl do vězení. Další hříšník ukryl parfém v kalhotách
Muž z Brna kradl jen proto, aby mohl do vězení. Další hříšník ukryl parfém v kalhotách

Brno je město plné protipólů. Dokázali to hned dva zloději, kteří si svůj lup příliš dlouho neužili. První...

Romantika s hořkým koncem. Muž z Brna vyznal strážníkovi lásku, skončil na záchytce
Romantika s hořkým koncem. Muž z Brna vyznal strážníkovi lásku, skončil na záchytce

Od vyznání lásky k cenění zubů a slzám. Pořádnou emoční horskou dráhu předvedl brněnským strážníkům...

HLEDÁME PÁNÍČKA: Psí sympaťáci zoufale touží po domově, nikdo je ale zatím nechce
HLEDÁME PÁNÍČKA: Psí sympaťáci zoufale touží po domově, nikdo je ale zatím nechce

Hledají člověka, kterému budou věřit. Seznamte se s Paarrem, Teddym a Plutem. Tři pejsci zatím pobývají v...

Studenti z Brna vymysleli, jak přivést více žen na mamografii. Využívají AI
Studenti z Brna vymysleli, jak přivést více žen na mamografii. Využívají AI

Na mamografický screening dorazí jen část žen, které dostanou pozvánku. Změnit to chce brněnský tým s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.