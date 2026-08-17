Bouřky budou ještě silnější: Meteorologové kvůli dalšímu vývoji zpřísnili výstrahuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bouřky budou ještě silnější: Meteorologové kvůli dalšímu vývoji zpřísnili výstrahu
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Sobota přepsala teplotní tabulky na desítkách stanic. Horký vzduch zasáhl i horské polohy, v neděli ale...
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