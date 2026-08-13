Auto se samovolně uzamklo a uvěznilo malé dítě. Zachránili ho policisté

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Auto se samovolně uzamklo a uvěznilo malé dítě. Zachránili ho policistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Chvíle hrůzy si prožila matka, která zaparkovala před jedním z domů v Králově Poli, vystoupila a šla vytáhnout své dítě z autosedačky. Zjistila totiž, že to nejde. Auto se i s dítětem uvnitř samovolně uzamklo, venku navíc bylo přes třicet stupňů.
Ilustrační foto
Zdroj: Brněnská Drbna
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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