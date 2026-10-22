Ano, šéfe 9. díl: „To je absurdní divadlo," vztekal se Pohlreich v plzeňském podniku

Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe!, FOTO: Distr. FTV Prima
Zdeněk Pohlreich tentokrát míří s Ano, šéfe! do plzeňského podniku s velmi netradiční atmosférou. Majitelé ACW Saloonu se snaží udržet při životě kopii amerického baru z 19. století. Jejich tržby se dlouhodobě drží proklatě nízko a oblíbený šéfkuchař musí odhalit skryté problémy. Záchrana hospody s podivným menu vyžaduje velkou dávku trpělivosti i zcela nové vybavení. Divoký západ s prázdnou kasou
Zuzana Kalousová s manželem koupili plzeňský ACW Saloon na doporučení společného kamaráda v roce 2026. Podnik s kapacitou sto míst přesně kopíruje vzhled tradičního amerického baru. Provozovatelé sem ovšem chodí až po své hlavní práci a berou to spíše jako koníček. Otevřeně přiznávají, že je restaurace rozhodně neživí. Spolu s hospodou převzali i kuchaře Zdendu, kterého na place doplňuje pomocník Honza a obratná servírka Lenka. Tržby ale neustále klesají a na místo proto dorazil televizní štáb.
Gastronomické sudoku na talíři
První dojmy ze zachmuřeného prostředí mnoho optimismu nepřinesly. „Tady dostanu dřív facku než pivo. Vypadá to jako vstup do hospody, ale taky to může být vstup do pořádného průse*u,“ pronesl Zdeněk Pohlreich v pořadu. Z menu si odvážně vybral hovězí steak, quesadillu a vlčí oháňky se švestkami a houbami.
Přinesené jídlo ho ale vůbec nepotěšilo a označil ho za absurdní kombinaci surovin. Pokrmy postrádaly jakoukoliv chuť a představovaly jen zbytečnou dřinu. Místní kuchař přijal ostrou kritiku se smutkem a začal pochybovat o svých schopnostech.
Zkouška ohněm a překvapivý dar
Následný zátěžový test rychle odhalil zásadní technologické nedostatky celého provozu. „To je absurdní divadlo, hlavně by měla fungovat technologie,“ vztekal se Pohlreich. Kuchyně fungovala pouze se třemi fritézami, menším grilem a obyčejným domácím sporákem. Při větším náporu hostů fritézy přestaly úplně hřát a výdej jídel se prakticky zastavil.
Přístup usměvavého a spokojeného personálu ale zkušeného kuchaře naprosto fascinoval. Místo tvrdé kritiky se proto rozhodl přivézt obrovské překvapení. Pod obří plachtou se ukrýval zbrusu nový profesionální sporák. Tento dar vehnal celému týmu slzy do očí a přinesl obrovskou motivaci.
Návrat k poctivému vaření
Nové vybavení okamžitě změnilo náladu v kuchyni a všichni se s vervou pustili do práce. Tým pozorně sledoval předané rady ohledně poctivé přípravy pokrmů a rovnou je aplikoval do praxe. Závěrečný test s běžnými hosty ukázal velký posun celého podniku. Ústřední postava pořadu se těsně před příchodem prvních zákazníků usmívala nad vzájemnými sympatiemi s místním personálem.
Při loučení popřál Pohlreich zaměstnancům hodně štěstí a vyslovil přání o naplnění jejich snů. Jaké konkrétní hodnocení si plzeňský saloon nakonec odnesl, uvidí televizní diváci 22. října večer na obrazovkách televize Prima.
Pořad
sledujte každý čtvrtek na Primě a s předstihem na prima+. Ano, šéfe! Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( fresh.iprima).