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Ano, šéfe 9. díl: „To je absurdní divadlo," vztekal se Pohlreich v plzeňském podniku

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Zdeněk Pohlreich vyrazil s Ano, šéfe! zachránit westernový saloon. V podniku s prázdnou kasou ho čekalo podivné jídlo a kuchyně vybavená obyčejným sporákem.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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