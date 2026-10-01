Ano, šéfe 6. díl: Složitý propletenec exmanželů a dluhy, o kterých se bojí nahlas i mluvit

Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe! 6. díl, FOTO: Distr. FTV Prima
Zdeněk Pohlreich se opět s Ano, šéfe! vydává na další místo – tentokrát to bude do restaurace Bašta v Bílině. Zpočátku se zdá, že půjde o běžnou záchrannou misi, ale situace velmi rychle nabere úplně jiný rozměr. Podnik ukrývá hluboké finanční problémy, neobvyklé rodinné propletence a personál na pokraji svých sil. Neobvyklý rodinný byznys
Šéfův příchod do Bíliny odhaluje zvláštní fungování celého podniku. „Jedeme se podívat do restaurace Bašta, do které nikdo nechodí. Vede ji zajímavý týpek se zajímavou historií. Ale k tomu se dostaneme později,“ komentuje Zdeněk Pohlreich začátek svého dalšího zásahu. Hlavní postavou příběhu je Roman, který se v restauraci snaží zvládat hned několik funkcí najednou.
„Jsem Roman a jsem tu nejen pro vaření, ale tak nějak holka pro všechno,“ popisuje svou pozici kuchař a provozní v jedné osobě. Zvláštností celého uspořádání je fakt, že restaurace patří Romanově bývalé ženě. Té se paradoxně velmi dobře daří ve svém dalším podobném podniku.
Smažená ouška a statisícové ztráty
Pohlreich se tradičně nejprve pustí do testování kvality nabízených pokrmů a servírované jídlo vyvolá spíše shovívavé reakce. „Kuřecí ouška v olejové lízni a s tatarkou? Langoš? Moje jídlo by to asi úplně nebylo, ale není na tom vidět, že na to někdo sere. Tak se půjdeme podívat, kdo za tím stojí. Jen doufám, že není moc velký,“ hodnotí s typickou ironií úroveň naservírovaného občerstvení.
Opravdový problém však vyplave na povrch až po zásahu Romanovy bývalé manželky. Ta šéfovi prozradí, že se restaurace dlouhodobě topí v dluzích a pravidelně prodělává opravdu vysoké částky. Do konkrétních detailů velké počáteční investice se majitelce zprvu moc nechce, Pohlreich z ní ale nakonec přesná čísla dostane. „Romane, pokud s tím něco neuděláme, vaše bývalá žena ty peníze nikdy neuvidí. Tedy to jsem nikdy neviděl: Manželskej trojúhelník v akci…“ zhodnotí šéf hodně neobvyklou situaci.
Kouzelný dědeček a těžká zkouška
Do dalšího dne vymyslí Zdeněk Pohlreich pro personál pořádný zátěžový test. „Vy byste chtěli, aby ta hospoda byla plná, tak já vám to splním. Udělám kouzelného dědečka a mě zajímá, jak budete fungovat, když budete pod tlakem,“ slibuje nekompromisní prověrku. Roman se zkoušky vůbec nebojí a věří ve své síly. „Já se nevzdávám. Protože na sebe sice se*ru, ale na práci mi záleží,“ prohlašuje s velkým odhodláním. Zátěž nakonec ukáže nepříjemnou pravdu. „Můžeš se snažit sebevíc, a občas to prostě nejde. Jsem prostě vyhaslej trouba,“ přiznává Roman po hodně náročném večeru.
V restauraci nastane velký chaos, personál se utápí v těžké improvizaci a obsluha lítá po schodech sem a tam. Šéf situaci vtipně zachraňuje před zklamanými hosty. „Jsme tu proto, abychom napravili pár chyb, ale jen strukturálních,“ slibuje zákazníkům lepší zítřky. Přesto výsledek zátěžového testu hodnotí hodně tvrdě. „Tohle je ale pohroma. To, co mohlo skončit jako reklama na hospodu, nakonec předvede tým restaurace jako ostudu.“
Následuje ale tradiční náprava a vaření s novými triky. „Přátelé, protože jsem starej boomer a tyhle věci jsou mi proti srsti, opustím vás a tady holky vám nafotí vaše jídla pro další prezentaci nově,“ uzavírá Zdeněk Pohlreich jednu fázi záchranné mise.
Pořad
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