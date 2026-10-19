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Žvýkačku z vlasů vyndáte bez nůžek za dvě minuty. Stačí jedna surovina ze spíže, kterou má doma každý a nikdo ji k tomu nepoužívá

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Na žvýkačku zamotanou ve vlasech doporučují dermatologové krémové arašídové máslo. Pár minut působení a nůžky mohou zůstat v šuplíku.
Žvýkačku z vlasů vyndáte bez nůžek za dvě minuty. Stačí jedna surovina ze spíže, kterou má doma každý a nikdo ji k tomu nepoužívá

Žvýkačku z vlasů vyndáte bez nůžek za dvě minuty. Stačí jedna surovina ze spíže, kterou má doma každý a nikdo ji k tomu nepoužívá

Zdroj: Foto: Public Domain Pictures
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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