Žvýkačku z vlasů vyndáte bez nůžek za dvě minuty. Stačí jedna surovina ze spíže, kterou má doma každý a nikdo ji k tomu nepoužívá

Dítě přijde ze hřiště, z temene mu trčí růžový chuchvalec a rodič automaticky sahá po nůžkách. Zbytečně. Americká dermatologická akademie AAD radí sáhnout do spíže pro sklenici hladkého arašídového másla, případně pro láhev rostlinného oleje. Žvýkačku stačí obalit, chvíli počkat a pak ji jemně stáhnout. Malá čerstvá hrudka povolí během několika minut, vlasy se umyjí šamponem a po nehodě nezbude ani stopa. Trik působí jako bylinkářská rada od babičky, jenže stojí na stejném fyzikálním principu, s jakým pracují i odborníci na odstraňování lepivých polymerů. Tuk oslabí přilnavost, chlad změní konzistenci. Když tyto dva nástroje použijete správně, zvládnete i koberec, oblečení nebo podrážku boty.
Proč arašídové máslo přemůže žvýkačku, na kterou voda nestačí
Základem každé moderní žvýkačky je takzvaná gumová báze, směs syntetických polymerů. Popularizační časopis Science in School ji popisuje jako hmotu, která se ve vodě nerozpouští a vodu odpuzuje. Proto se pod kohoutkem jen víc rozmaže a pevněji zaklesne do vlasů.
Tuky a oleje jsou podobně hydrofobní, takže si s gumovou hmotou rozumějí mnohem lépe. Proniknou mezi žvýkačku a vlasové vlákno a oslabí spoj, který mezi nimi vznikl. Podle
AAD dělají oleje obsažené v arašídovém másle žvýkačkovou bázi pevnější a méně lepkavou. Hmota, která předtím ulpívala na každém vlasu, se najednou dá posouvat a sloupnout.
Arašídové máslo má oproti samotnému oleji ještě jednu výhodu, a to hustotu. Drží na místě, nestéká za límec ani do očí a obalí žvýkačku souvislou vrstvou. Proto patří mezi nejpraktičtější pomocníky, jaké domácnost nabízí. Málokoho ale napadne vzít potravinu, kterou si maže na chleba, a vtírat ji do vlasů. V tom se skrývá celé tajemství, proč tenhle trik zná tak málo lidí.
Jak dostat žvýkačku z vlasů bez stříhání: postup krok za krokem
Návod dermatologů je překvapivě stručný. Šetrnější verze, kterou doplňuje britská The Hair Society, přidává několik pojistek, aby se vlasy zbytečně netrhaly a nenamáhaly.
Oddělte zasažený pramen. Čisté vlasy stáhněte gumičkou nebo sponou stranou, ať se do nich nic nedostane. Podložte ručník. Na ramenou ochrání oblečení před mastnotou. Obalte žvýkačku celou. Krémové arašídové máslo naneste prsty nebo starým zubním kartáčkem tak, aby pod vrstvou zmizela celá hrudka i vlasy kolem ní. Nechte působit a jemně propracujte. Stačí několik minut. Konečky prstů žvýkačku zlehka mněte, aby tuk pronikl až k vlasům. Posouvejte směrem ke konečkům. Netahejte od kořínků. Uvolněné kousky postupně sesouvejte dolů po prameni. Hřeben s širokými zuby až nakonec. Použijte ho, teprve když je většina hmoty venku, a vyčešte drobné zbytky. Umyjte vlasy. Nejdřív papírovým ubrouskem setřete přebytek másla, pak naneste šampon přímo na mastné místo, ještě než vlasy celé namočíte. Promněte, opláchněte a podle potřeby zopakujte. Kondicionér přijde na řadu až po odmaštění.
Kdo postupuje trpělivě, ušetří si nejen stříhání, ale i slzy. U menší a čerstvé žvýkačky v hladkých vlasech jde o rychlou akci, kterou zvládnete dřív, než se uvaří voda na čaj. Delší čas si vyžádá velký chuchvalec, hustě zacuchané kadeře nebo hmota přilepená těsně u pokožky. The Hair Society radí, že pokud žvýkačka sedí přímo u kůže, dítě to bolí, nebo jde o vlasovou náhradu, je rozumnější svěřit se kadeřníkovi.
Česká arašídová másla i obyčejný olej: na značce nesejde
Metoda nevyžaduje žádný dovozový produkt. AAD výslovně mluví o krémovém arašídovém másle a právě konzistence rozhoduje víc než logo na víčku. Běžná česká jemná másla ze stoprocentních arašídů obsahují kolem 52 gramů tuku na 100 gramů, což pro tento účel bohatě stačí. Na jeden zásah spotřebujete lžičku nebo dvě, takže vás záchrana účesu vyjde na pár korun.
Křupavé varianty s kousky ořechů raději nechte ve skříni. Úlomky se mezi vlasy zachytávají, překážejí při posouvání žvýkačky a hůř se vymývají.
Když arašídové máslo doma nemáte, poslouží rostlinný olej. AAD uvádí jako příklad olivový, princip je však stejný i u slunečnicového nebo řepkového, které stojí v české kuchyni nejčastěji. Olej je řidší, proto ho nanášejte po troškách a přidávejte podle potřeby. Dermatologové ho dokonce upřednostňují u citlivých partií, jako jsou obočí nebo řasy. Jako nouzové alternativy zmiňují domácí čisticí příručky také vazelínu nebo majonézu. Vazelína se ovšem z vlasů dostává ven mnohem obtížněji.
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Pozor na alergii. Pokud má dítě alergii na arašídy, arašídové máslo vůbec nepoužívejte. Podle Mayo Clinic může reakce nastoupit během minut a vedle kožních projevů přinést otoky, dýchací potíže i anafylaxi, a to i při pouhém kontaktu s kůží. V takovém případě sáhněte rovnou po oleji. Žvýkačka na oblečení, koberci nebo botách: kdy tuk a kdy led
Vlasový trik nelze bez rozmyslu přenést na všechno, k čemu se žvýkačka přilepí. Tady přichází ke slovu druhá polovina principu, totiž chlad. Gumová báze v teple měkne a po ochlazení znovu tuhne. Zmrzlá hrudka se dá odloupnout nebo seškrábnout, místo aby se roztírala do vláken.
Povrch První volba Na co si dát pozor Vlasy Krémové arašídové máslo nebo rostlinný olej Alergie, důkladné vymytí šamponem Oblečení Led na 20 až 30 minut nebo mrazák, pak tupý nůž či plastová karta Nesušit v sušičce, dokud skvrna úplně nezmizí Koberec Led a opatrné nadzvednutí Olej a máslo mohou zanechat mastný flek Čalounění Led, čištění podle štítku Kódy S a Dry Clean Only (pouze chemické čištění) patří profesionálům Podrážky bot Led nebo WD-40 Test materiálu, větrání, setřít zbytky
Oblečení. Výrobce pracích prostředků Tide doporučuje přiložit na žvýkačku sáček s ledem, nebo celý kus oděvu dát do mrazáku. Ztvrdlou hmotu pak seškrábněte tupým plastovým nožem. Na rozmazané zbytky pomáhá teplý bílý ocet, jehož kyselost gumovou hmotu změkčí. Vyzkoušejte ho však nejdřív na skrytém místě a vyčkejte asi deset minut, jestli látka nezmění barvu. Kritický je poslední krok: prádlo nedávejte do sušičky, dokud skvrna úplně nezmizí, protože teplo by zbytek ve vláknech zafixovalo.
Koberec a čalounění. Tady se tuk mění ve dvojsečnou zbraň. Výrobce čisticí techniky Bissell připouští, že arašídové máslo i kuchyňský olej přilnavost žvýkačky v koberci oslabí. Varuje ale, že často vymění jednu potíž za jinou: mastný flek, který bývá zarputilejší než samotná žvýkačka. Bezpečnější cestou je proto led, opatrné nadzvednutí a následné čištění. Pokud přesto chcete olej zkusit, kápněte ho nejdřív na nenápadný roh nebo zadní stranu potahu a po čtvrthodině zkontrolujte, jestli se nevytvořil tmavý kruh. U sedaček se vyplatí najít štítek s čisticím kódem. Písmena W nebo WS znamenají, že si poradíte doma. Kódy S nebo Dry Clean Only (pouze chemické čištění) a materiály jako hedvábí či samet svěřte čistírně.
Boty. Na pryžové podrážky se hodí sprej WD-40, který odstranění žvýkačky ze spodku bot uvádí ve svém seznamu více než dvou tisíc použití. Výrobce však zároveň upozorňuje, že tyto tipy sesbíral od uživatelů a sám je netestoval. Stříkejte proto jen lokálně na podrážku, nejdřív na malém kousku, v dobře větraném prostoru a zbytky pak důkladně otřete. Do vlasů ani na oblečení WD-40 nepatří.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková