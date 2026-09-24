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Žvýkačka přilepená k oblečení nemusí znamenat jeho konec. Chytrý trik hospodyňky ji odstraní během několika minut

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Zbavit se žvýkačky, která jakkoli uvízla na oblečení, je tvrdý střet, nikoli však nemožný. Pravda, některé případy jsou opravdu oříšek, je tedy nutné volit drastičtější postup.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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