Zvyk z 80. let, který ženám po 60 ničí každý podzimní outfit. Češky ho opakují každý den a netuší, proč vypadají starší

Říjnové ráno, za oknem mrholí a v předsíni se rozhoduje o tom, jak budete celý den vypadat. Kabát je na ramenou, kozačky zapnuté a ruka sama sahá po kabelce. Většinou po té, která má přesně stejný odstín jako boty.
Trvá to pár vteřin, protože tenhle pohyb se opakuje desítky let. Právě v něm se ale skrývá drobnost, kvůli které může i pečlivě vybraný podzimní outfit působit o generaci starší.
Poučka zděděná po mamince a babičce
Ladit kabelku k botám do posledního odstínu patří k nejstarším módním poučkám vůbec. Pochází z let, kdy se v obchodech nedalo příliš vybírat a ve skříni visel jen omezený počet kousků. Žena, která vyšla do města v botách a s kabelkou jako z jednoho kusu, tehdy působila jako dáma, která na sebe dbá.
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Generace dnešních šedesátnic, která byla mladá právě v osmdesátých letech, převzala tohle pravidlo od maminek a babiček jako samozřejmost. Americký magazín PureWow mu dokonce přezdívá „boomerské pravidlo“. Mnoho žen podle něj vybírá doplňky dodnes, často úplně automaticky.
Proč dokonalá shoda přidává roky
Nejriskantnější je přesná shoda u sytých barev. Stylistka Galina Králová pro Kupi.cz upozornila, že výrazný odstín zopakovaný na botách i kabelce vyznívá „spíš nuceně a trochu zastarale“. Klasické neutrální barvy tolik neriskují a přesnou shodu většinou snesou bez újmy.
Potíž ale nastává i tehdy, když se k botám a kabelce přidá ještě pásek a celá trojice splyne v jediný tón. Módní poradci takový komplet popisují jako strnulý a bez osobního rukopisu. Na první pohled je jasné, podle jakého klíče vznikl, a čím je výběr předvídatelnější, tím víc připomíná dobu, kdy se tohle pravidlo nosilo. Doplňky, které jsou si jen příbuzné, naproti tomu působí uvolněněji a víc vypovídají o vkusu své majitelky.
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Podzim nabízí jednoduché řešení. Kabelka si může za partnera vybrat kabát nebo jiný kousek oblečení, třeba rukavice či čepici, zatímco boty se přizpůsobí kalhotám. Outfit tak dál drží pohromadě, jen spojnice mezi kousky vede jinou cestou a celek nepůsobí vyumělkovaně. Pojistka je jediná: každý doplněk by v outfitu měl mít oporu a žádný nesmí působit, jako by do něj zabloudil omylem.
V praxi to může vypadat třeba tak, že k šedému vlněnému kabátu zvolíte kabelku v tmavé lesní zeleni. K tmavým džínům pak obujete kotníčky v barvě hořké čokolády a nikdo nebude mít pocit, že jste se oblékala podle návodu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Doplněk S čím ho sladit Příklad Kabelka kabát, rukavice nebo čepice šedý vlněný kabát a kabelka v tmavé lesní zeleni Boty kalhoty tmavé džíny a kotníčky v barvě hořké čokolády Materiál místo stejného odstínu Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší podzimní kabát pro seniorky. Nosí ho polovina žen po 60 a přidává jim 10 let
Doplňky k sobě mohou patřit, i když každý nese jinou barvu. Pojítkem se stane třeba:
podobný tvar, například kabelka se zaoblenými rohy k botám s oblou špičkou; hra povrchů, kdy se lesklá lakovaná kabelka potká s matnými koženými kotníčky; odstíny z jedné barevné rodiny, třeba rezavě hnědá kabelka a boty v barvě skořice, jejichž barvy k sobě mají blízko, i když se neshodují.
Podzim navíc přeje semiši. Jeho sametově matný povrch se hodí k zemitým barvám, které v tomhle období vládnou šatníkům, a vedle hladké kůže dodá outfitu zajímavý kontrast.
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Módní weby v posledních letech hlásí, že ladění bot s kabelkou znovu oblíbily i mladší ženy. Rozdíl je v provedení. Kousky dnes sjednocuje materiál, textura nebo vzor, zatímco odstín nemusí sedět na milimetr.
Kabelku a boty dnes k sobě poutá materiál nebo textura a jejich odstíny se mohou volně lišit. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels.
Stačí tedy jediná ranní změna. Než v předsíni sáhnete po kabelce, podívejte se nejdřív na kabát a teprve podle něj vyberte doplněk, který se k němu bude hodit.
Zdroje: https://www.glam.com/1857410/outdated-accessories-making-you-look-older/, https://www.iglanc.cz/inspirace/modni-myty-zakazy-jak-sladit-kabelky-boty-sperky/, https://www.casadei.com/en-hr/stories/matching-shoes-bags/, https://www.vlasta.cz/krasa/trend-spatne-kabelky-kabelka-neladi-trendy-kabelky-podzim/, https://purewow.com/fashion/boomer-fashion-style-rule, https://www.marianne.cz/moda/kabelka-boty-stejne-barvy-se-uz-davno-nenosi-naucte-se-je-harmonicky-sladit, https://www.marianne.cz/moda/podzimni-trendy-2024-jak-stylove-sladit-kabelku-s-botami, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/1141694, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-kabelka-uz-nemusi-ladit-k-botam-205984, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44541-pravidlo-stejna-barva-doplnku