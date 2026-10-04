Zvukový procesor za 135 korun: Raspberry Pi Pico 2 se zdarma naučí ekvalizér i výhybky jako miniDSP za 225 dolarů

Po připojení k počítači, mobilu nebo tabletu se Raspberry Pi Pico 2 s firmwarem DSPi ohlásí jako USB zvukové zařízení s názvem „Weeb Labs DSPi“. Kromě parametrického ekvalizéru a výhybek pro aktivní reprosoustavy umí korigovat akustiku místnosti, časově zarovnat reproduktory, přidat loudness kompenzaci a nabídnout crossfeed pro poslech na sluchátka. Podobné funkce se běžně pojí s komerčními zvukovými procesory, jako je miniDSP 2×4 HD. Firmware od studia Weeb Labs je přitom k dispozici zdarma pod licencí GPLv3.
Jedna deska rozdělí zvuk až do osmi kanálů pro reproduktory
Pico 2 pohání čip RP2350 se dvěma jádry Arm Cortex-M33. DSPi využívá obě a čip při tom taktuje na 307,2 MHz.
Výstupy jsou uspořádané do čtyř stereo slotů, což dává celkem osm kanálů. Každý slot lze podle konfigurace vyvést přes S/PDIF, nebo přes I2S. Jeden S/PDIF výstup přenáší vždy stereo dvojici, takže osm kanálů po optice znamená čtyři samostatné výstupy. Stereo pár třípásmových reprosoustav potřebuje šest kanálů, obsadí tedy tři sloty a čtvrtý zůstane volný. Pro subwoofer má firmware navíc samostatný PDM výstup.
DSPi běží i na původním Picu s čipem RP2040, které ale zvládne jen dva stereo sloty, tedy čtyři výstupní kanály. Pro dvoupásmové stereo to vychází přesně. Obě desky se liší také způsobem výpočtu. RP2350 zpracovává zvuk v plovoucí řádové čárce s jednoduchou přesností, starší RP2040 používá formát s pevnou řádovou čárkou Q28.
Deset pásem ekvalizéru na kanál, zpoždění až 85 milisekund
Každý výstupní kanál dostane vlastní parametrický ekvalizér s deseti pásmy, takže výšky, středy a basy lze ladit odděleně. Výhybka má na kanál až čtyři pásma a nabízí filtry Linkwitz-Riley, Butterworth a Bessel až do 8. řádu. Pro časové zarovnání je k dispozici zpoždění až 85 ms, kterým se dorovnají reproduktory postavené v různé vzdálenosti od posluchače.
Signál mezi vstupy a výstupy rozvádí maticový mixer 2×9. Jeho rozměr odpovídá stereo vstupu, osmi výstupním kanálům a subwooferu. Zvuk může do procesoru přicházet přes USB v 16 nebo 24 bitech a se vzorkovací frekvencí 44,1, 48 nebo 96 kHz. Stereo vstup S/PDIF přijímá 24 bitů při 44,1 nebo 48 kHz. Kdo chce posílat 96 kHz, musí tedy použít USB.
Kolik stojí sestava, ze které opravdu zní hudba
Oficiální cena Picu 2 je 5 dolarů. V Česku se deska prodává za 135 Kč na RPishopu a za 189 Kč na Alze. Firmware nic nestojí a zdarma je i ovládací aplikace DSPi Console, která pro Windows vychází jako samostatný program. Samotný zvukový procesor tak vyjde na 135 až 189 Kč plus datový USB kabel.
Další díly závisejí na tom, odkud zvuk přichází a kam má jít. Pro optický vstup S/PDIF je potřeba přijímač, například Toshiba TORX141. Optický výstup obstará vysílač Toshiba TX179, pro elektrické S/PDIF stačí jednoduchý rezistorový dělič. Kdo chce z procesoru dostat analogový signál, přidá I2S převodník, třeba modul s čipem PCM5102 nebo ES9038Q2M. Pro opačný směr, tedy analogový vstup, zmiňuje dokumentace ADC modul s PCM1808. A nakonec musí zvuk něco zesílit, takže na konci řetězce je zesilovač nebo aktivní reproduktory.
Minimalistické digitální zapojení se vejde do několika set korun, kompletní analogová cesta se podle odhadu vyšplhá na nižší tisíce. Srovnání 135 korun s miniDSP 2×4 HD za 225 dolarů, tedy zhruba 5 400 Kč, proto platí jen pro samotný procesor. Po započtení převodníků a zesilovače zůstává DSPi levnější, rozdíl se ovšem zmenší a k ceně přibude vlastní práce. MiniDSP za svou cenu dodává hotovou krabičku s procesorem SHARC, analogovými vstupy i výstupy RCA, Toslinkem, USB audiem, 12V napájením, infračerveným ovladačem a softwarem.
Stačí podržet tlačítko BOOTSEL a přetáhnout jediný soubor
Instalace začíná podržením tlačítka BOOTSEL na desce. Při něm se deska připojí USB kabelem k počítači, kde se objeví jako úložiště RPI-RP2. Na ně se přetáhne soubor UF2 stažený z oficiální stránky vydání na GitHubu. Stabilní verze nese číslo v1.1.5 a vyšla v srpnu 2026, v září 2026 k ní přibyla testovací v1.1.6-beta3.
DSPi Console pro Windows nemá klasický instalátor a vyžaduje Windows 10 verze 1809 nebo novější a .NET 8 Desktop Runtime. Firmware a aplikaci je vhodné držet ve vzájemně odpovídajících verzích, protože novější Console může počítat s funkcemi, které starší firmware nemá. Kdo nechce nesoulad verzí řešit, vystačí si se stabilní v1.1.5 a k ní odpovídající aplikací.
Pomoc nabízí autoři na Discordu a na GitHubu, obojí v angličtině. Česká lokalizace chybí a českou komunitu kolem DSPi se dohledat nepodařilo.