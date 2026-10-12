Zvuk pod vodou překročil vlastní rychlost o 85 %. Informace ale stejně zůstala pozadu

Představte si hydrofon zavěšený v oceánu a plejtváka myšoka, jehož hluboké volání zachytí jediný podvodní mikrofon až na vzdálenost 100 kilometrů. Do přijímače nedorazí jeden zvuk, ale dva: přímá vlna a její ozvěna odražená od mořské hladiny. Fyzik John L. Spiesberger z Pensylvánské univerzity a oceánograf Eugene Terray z Oceánografického institutu ve Woods Hole spočítali, co se stane, když se obě kopie v hydrofonu překryjí. Výsledek zní jako fyzikální kacířství: maximum složeného signálu se objevilo dřív, než by odpovídalo rychlosti zvuku ve vodě. V jednom modelovém případě se vrchol přesouval tempem 2 782,5 metru za sekundu, zatímco zvuk v tomtéž prostředí cestuje rychlostí 1 500 metrů za sekundu. Kauzalita přitom zůstala netknutá. A právě v tom se skrývá nejzajímavější pointa celé práce: nejrychlejší část signálu nemusí být ta, která nese zprávu.
Ozvěna od hladiny, která předběhne zvuk
Studie s názvem „Supersonic and superluminal energy and speed of information via temporal interference in a dispersionless environment“ vyšla 18. srpna 2026 v časopise
Physical Review E. Jde o teoretickou práci podepřenou numerickými simulacemi, jejíž preprint koloval mezi fyziky už od října 2025.
Princip vychází z obyčejné geometrie. Přímá vlna urazí k hydrofonu nejkratší dráhu. Odražená vlna si zajde k hladině a zpět, takže dorazí s nepatrným zpožděním. Obě vlny se v přijímači sečtou a jejich interference přetvaruje obálku výsledného signálu, tedy pomyslnou křivku, která obkresluje jeho sílu v čase. Vrchol této obálky se díky skládání posune vpřed.
Pozoruhodné je prostředí. Dřívější pokusy s „rychlým světlem“ potřebovaly exotická média s takzvanou anomální disperzí, kvantové tunelování nebo speciální dutiny. Spiesberger s Terrayem si vystačí s nedisperzním prostředím, tedy takovým, kde se všechny frekvence šíří stejně rychle. Žádná laboratorní alchymie, pouze dvě dráhy téže vlny a jejich časové skládání. Autoři svůj mechanismus od starších efektů výslovně oddělují.
2 782,5 metru za sekundu: co vlastně spěchá
Ve vodním modelu s rychlostí zvuku 1 500 m/s autoři pro složený signál vyčíslili dvě hodnoty: 1 694,5 m/s a 2 782,5 m/s. Přepočítali jsme, oč jde:
Veličina Rychlost Oproti zvuku ve vodě Zvuk ve vodě (model) 1 500 m/s, tj. 5 400 km/h výchozí hodnota Maximum signálu, slabší případ 1 694,5 m/s, zhruba 6 100 km/h +13 % Maximum signálu, silnější případ 2 782,5 m/s, zhruba 10 017 km/h +85,5 %
Podíl 2 782,5 ku 1 500 dává 1,855. Vrchol signálu tedy v simulaci uháněl téměř dvojnásobným tempem oproti zvuku, který ho vytvořil. Pro srovnání: ve vzduchu se zvuk šíří rychlostí zhruba 1 235 km/h, takže přeneseno do vzduchu by šlo o vrchol, který svižně předhání zvuk podobně jako nadzvukový letoun.
Co tedy spěchá? Maximum energie složené vlny. Samotná akustická fronta, tedy úplně první závan zvuku, dorazí přesně v okamžiku daném rychlostí 1 500 m/s. Vrchol se pouze přeskupí uvnitř signálu, který k hydrofonu už proudí.
Čtyři rychlosti jedné vlny
Slovo „rychlost“ u vln skrývá hned několik různých veličin. Bez jejich rozlišení se z výsledku snadno stane senzace o porušení fyziky. Studie i doprovodné výklady pracují s touto čtveřicí:
Fázová rychlost: tempo, jímž se pohybuje jednotlivý hřeben vlny. V modelu činí 1 500 m/s. Skupinová rychlost: rychlost obálky celého vlnového balíku. V nedisperzním prostředí se obvykle kryje s fázovou, jenže tady se sledované maximum obálky může odchýlit kvůli přímé a odražené dráze. Energetická rychlost: v pojetí autorů tempo, jímž se objevuje maximum obálky signálu. Právě sem patří hodnoty 1 694,5 a 2 782,5 m/s. Informační rychlost: okamžik, kdy přijímač dokáže spolehlivě rozpoznat nově vyslaný symbol. V simulacích zůstala pod rychlostí zvuku.
Podle nás je tento přehled rychlostí nejcennějším odkazem celé práce pro širší publikum. Ukazuje, že tvrzení „signál dorazil“ samo o sobě nic neříká, dokud nevíme, zda máme na mysli čelo vlny, vrchol energie, nebo rozluštěný bit.
Proč zpráva dorazí až po vrcholu
Autoři se nespokojili s grafem putujícího maxima a vymysleli zkoušku, kterou nelze ošálit. Vytvořili dva symboly, nulu a jedničku, totožné až do okamžiku t = 0. Teprve poté se signály rozejdou. Místu tohoto rozdělení fyzikové říkají bod neanalyticity: právě tady se do vlny poprvé vkládá něco, co příjemce předem nezná.
Přijímač v simulaci pracoval stejně jako skutečné zařízení, s omezenou šířkou pásma, se šumem a s takzvaným přizpůsobeným filtrem. Autoři sledovali chybovost, odborně BER, a za hranici rozpoznání zvolili hodnotu 0,1. U interferujících drah klesla chybovost na tuto mez zhruba po 5,9 milisekundy, u samotné přímé vlny až po 7,2 milisekundy. Oba časy však nastaly teprve poté, co by nová informace teoreticky dorazila rychlostí zvuku.
Z toho vyplývají dva závěry. Ozvěna od hladiny dokáže v některých situacích uspíšit rozpoznání symbolu oproti osamocené přímé vlně, což je pro praxi příjemný bonus. Hranici danou rychlostí šíření v prostředí ale nepřeskočí. Vrchol obálky totiž vzniká skládáním předvídatelných částí vlny, které jsou „na cestě“ už dávno. Novinka, kterou nikdo nezná dopředu, musí přicestovat poctivě.
Obdobně se vyřešila i starší debata o nadsvětelných pulzech. Arnold Sommerfeld a Léon Brillouin už na počátku 20. století ukázali, že skupinová rychlost světla může v určitých prostředích překročit rychlost světla ve vakuu, a dokonce být záporná, zatímco informace se rychleji než světlo nešíří. Přehledně to rozebírá výklad
Duke University.
Autoři navíc předpokládají, že tentýž princip by mohl fungovat i u světla ve vakuu. Navrhují rozdělit paprsek na dvě dráhy, jednu přímo k detektoru a druhou přes zrcadlo, a nechat je interferovat. I kdyby se maximum světelného balíku posunulo nad rychlost světla, informace podle nich zůstane nejvýše na 299 792 458 m/s. Od spekulací o warpovém pohonu se jejich myšlenka liší diametrálně: Alcubierreho model potřebuje hmotu se zápornou hustotou energie a hrozí u něj kauzální smyčky. Tady stačí obyčejné prostředí a zrcadlo.
Odborný server APS Physics den po zveřejnění upravil svůj komentář, aby nevznikl dojem skutečného nadsvětelného přenosu energie, a jev popsal jako zdánlivý pohyb vrcholu vlnového balíku.
Od velryb k wi-fi: kde se nadzvukový vrchol hodí
Spiesbergerova motivace pramení z oceánu. Sítě hydrofonů slouží k pasivnímu sledování velryb a při lokalizaci zdroje rozhoduje přesný čas příchodu signálu. Podle univerzitního zpravodaje Penn Today může standardní přístup u blízké velryby vést k chybě v řádu stovek metrů. Pokud software ztotožní vrchol složeného signálu s příchodem zvuku, nadzvukový posun maxima zkreslí výpočet vzdálenosti. Znalost efektu tak pomáhá zpřesnit sonary, hydrofonní sítě i celé zpracování signálů s odrazy.
Princip „přímá dráha, odraz a interference“ zná i každý majitel domácího routeru. Rádiový signál wi-fi se odráží od zdí a nábytku, jeho opožděné kopie se v přijímači skládají s přímou vlnou a mohou způsobit chyby v bitech i pokles propustnosti. Inženýři tomu říkají vícecestné šíření. Konkrétní hodnota 2 782,5 m/s se vztahuje k podvodnímu zvuku, ale poučení platí obecně: při vyhodnocování signálu je třeba odlišit okamžik nejsilnějšího vrcholu od okamžiku, kdy přijímač skutečně pozná, co mu vysílač sdělil.
Spiesberger plánuje první experimentální prověrku na souši, se zvukem odraženým od tvrdé podlahy, která bude zastupovat mořskou hladinu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková