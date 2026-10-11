Zvířata a starosta, jenž by pro úřad vraždil. Affleck vypráví Netflixu o únosu dítěte až na třetím místě

Ben Affleck se opět uchýlil k režii a jeho vypjatý thriller Zvířata (Animals) na Netflixu debutuje příhodně v době, kdy u nás probíhají komunální a senátní volby. Zejména politický rozměr v příběhu kandidujícího boháče, jenž vidině prestižního losangeleského úřadu obětuje veškeré osobní zdroje a následně po únosu svého dítěte sahá ke krajním řešením, tak po vlně manipulativních kampaní vynikne obzvlášť štiplavě. Byť je snímek v žánrové rovině nepřiznaným remakem japonské klasiky a končí hollywoodským kýčem, jeho přístup k temné zápletce je celkem zdařile satirický a také odlišný.
Japonský klasik Akira Kurosawa natočil výtečné krimi Nebe a peklo roku 1963 a jeho palčivá aktuálnost od té doby neslábne. Takřka tříhodinový film začíná jako korporátní drama, kdy jeden z majitelů obuvnické společnosti předejde hrozícímu vyhoštění z předsednictva tím, že akumuluje finance a chystá se odkoupit rozhodující firemní podíl. Do finančně extrémního, ale potenciálně osvobozujícího plánu mu hodí vidle únos dítěte a požadavek výkupného, jehož zaplacení by firemní odkup znemožnilo.
V podobné situaci se ocitá i hrdina Zvířat, kandidát na losangeleského starostu Mark Kimball v podání Bena Afflecka. Do své nezávislé kampaně na radu sebevědomého poradce (Steven Yeun) přisype i poslední dostupné prostředky a doma před ženou Abigail (Kerry Washington) tajně doufá, že mu to vyjde. Kdyby ne, ambiciózní muž, manžel a otec jediného syna je najednou švorc. V tu chvíli zazvoní telefon a hlas na druhé straně informuje o únosu jejich syna, načež žádá výkupné ve výši sedmi milionů dolarů. Nejenže tak Kimball musí shánět finance alternativní cestou, prostřednictvím tajemné bezejmenné ženy v bílém (Gillian Anderson), ale současně si oba rozhádaní manželé musí zamést před vlastním prahem a odstranit přetvářku, která řídí jejich vztah i vše okolo.
Není koneckonců náhoda, že Mark se nám v první scéně představuje formou videokoláže vytvořené pro jeho kampaň, která neříká nic o jeho pravém charakteru a informuje pouze o jeho politických aspiracích a žádoucí veřejné image. Okolí ho má vnímat jako budoucího starostu a také doma musí být vše pečlivě inscenované, když najatá fotografka pořizuje snímky přibližující lidem vždy elegantně oblečeného muže – ideálně i v okamžicích, kdy se intimně dotýká své odtažité a osamocené ženy. Fyzický kontakt „pro obecenstvo“ tedy není upřímný a jen těžko lze okamžitě setřást podezření, že mexická služebná a její ilegálně přistěhovaný partner Ramon, pomáhající na zahradě, nejsou především volební reklamou pro hispánskou voličskou obec. Kimball ostatně Ramonovi ve svízelné životní situaci nehodlá okamžitě pomoct, jelikož před volbami „nemůže porušovat zákony,“ i kdyby z čiré solidarity.
Mezi několika postavami tak v době únosu a prvního vydírání panují vztahy takřka úředně rozškatulkované, potažmo genderově stereotypní. Služebnictvo víceméně nemá vlastní agendu (snad jen příslib, že zvolením Kimballa do úřadu se zlepší vyhlídky celé komunity), Abigail postrádá informace o rodinném rozpočtu a sama manželovi tají významnou osobní záležitost a všemu přihlíží najatá žena, která s kamennou tváří zaručuje vyřešení vzniklé šlamastiky prostřednictvím dalších investic. Převážně konverzační thriller charakteru několika Hitchcockových paranoidních děl takto názorně kritizuje demokracii našeho západního kapitalistického systému – možná máme právo volit své lidové zástupce, ale už většinou nevidíme, kolik špinavého kapitálu do svého úspěchu napumpují a jak se skutečně prezentují v zákulisí, když jde do tuhého.
Na pohovce Kimballových přituhuje nejen kvůli postrádanému synovi, jehož zmizení by za běžných okolností všechnu politiku a přetvářku odsunulo. Právě úplná a dokonalá rodina je ale jedním z pilířů volebního úspěchu a varianta nevynášet věci na světlo se vyloženě podbízí – situace se tedy principiálně nijak neliší od zavedeného chodu domácnosti utápěné v přetvářce a veřejných gestech. Rodinná krize je nicméně důvodem k bezedné upřímnosti a scénář, který obstarali Connor O. McIntyre a Billy Ray (Kapitán Phillips), nabývá na intenzitě ve chvílích, kdy si manželé mají přestat lhát pro dobro svého syna. Nejprve v dlouhých záběrech dokumentujících nastalý chaos vře vztahové drama, které ale pod drobnohledem obou poradců (toho na kampaň a toho na únos) nemůže vyvěrat na povrch – tam je pořád politika a veřejný obraz, který lze ohýbat i prostřednictvím této alarmující situace.
Únos dítěte je víceméně zkouškou rozdrobené rodiny, kterou může existenčně spojit jen Markovo zvolení (z finančního, v této společnosti dominantního hlediska), respektive otevřenost mezi partnery, jejichž životní postoje se hlavně vinou manželových ambicí rozešly. Nečekaný zvrat – opět však převzatý z Nebe a pekla – dává aktérům možnost zhodnotit své preference a postupovat tak, aby zažehnání jedné prekérky nevyloučilo životaschopnost druhého ohroženého aspektu, tedy kampaně a s ní související zdravé rodiny. A k tomu ještě dobrého veřejného mínění v hispánské komunitě, jelikož úloha služebnictva, obecně k majetné vrstvě napřahujícího ruku v prosebném existenčním gestu, se ve vyprávění vykalkulovaně aktivizuje.
Nebyl by to Affleck, aby ze Zvířat alespoň na povrchu neudělal svižný žánrový thriller naplněný dilematy a minimálně v závěru nořený do těch velkoměstských končin, kam ruka zákona šmátrá jen vyhýbavě a s očekáváním důsledného klepnutí přes prsty. Zatímco Nebe a peklo ve své druhé polovině vypustilo důslednou sociální sondu s množenými investigativními perspektivami, Zvířata načrtávají třídní rozdíly a dopad kapitálových preferencí elity velmi přímočaře a v očekávání, jak se vyvrbí předání v pomyslné zemi nikoho – v těch zákoutích městského obvodu, kde by si žádný starosta neodvážil špinit ruce.
Vyústění thrillerové zápletky, která místy atakuje sociální naléhavost jedné nezapomenutelné části argentinských Divokých historek a opírá se o téma migrace a kalifornských menšin, je přitom typickým kvaltem sestříhaného streamovacího produktu, který musí mít pod dvě hodiny a nesmí se svést ze žánrové stezky. Akční finále je až směšně kýčovité a na jednu stranu rozkopává strategickou partii, která předtím buduje výrazné napětí. Nicméně Affleck si to na druhou stranu pohlídal a celou dobu dobře věděl, co vlastně režíruje. Nejenže v průběhu vytváří tematické paralely křížovým střihem a nutí nás přemýšlet nad propojeností jednotlivých motivací Marka, jenž navzdory závažným událostem odjíždí na propagační akci, ale v závěru opravdu strhává pozornost na „zvířata“ v nás – chaotická, nevypočitatelná, proradná a připravená zatnout zuby do každé příležitosti, která se namane a která nás může posunout k cíli, jakkoli vnitřně nemorálnímu.
Zvířata se nám především pokouší nastavit zrcadlo a tvorbě paralel přizpůsobují kompletní narativ, uzavřený satirickou variací úvodního kampaňového promovidea. Všichni zúčastnění odvedou svou práci, a přestože někde v ústraní vznikají životní traumata, po uzavření těchto primárek není důvod se ohlížet za tím, co bylo. Je to možná vypravěčsky méně sofistikovaný, tentokrát vlastně nepřiznaný remake než nedávné Až na dno od barvitějšího velkoměstského kartografa Spikea Lee, ale své myšlenky artikuluje zřetelně a relativně starosvětsky. Škoda, že příliš rapidně řešený poslední akt podkopává dosavadní vypravěčskou soudržnost.
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