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Zvířata a starosta, jenž by pro úřad vraždil. Affleck vypráví Netflixu o únosu dítěte až na třetím místě

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Ben Affleck se opět uchýlil k režii a jeho vypjatý thriller Zvířata (Animals) na Netflixu debutuje příhodně v době, kdy u nás probíhají komunální a senátní volby. Zejména politický rozměr v příběhu kandidujícího boháče, jenž vidině prestižního losangeleského úřadu obětuje veškeré osobní zdroje a následně po únosu svého dítěte sahá ke krajním řešením, tak po vlně manipulativních kampaní vynikne obzvlášť štiplavě. Byť je snímek v žánrové rovině nepřiznaným remakem japonské klasiky a končí hollywoodským kýčem, jeho přístup k temné zápletce je celkem zdařile satirický a také odlišný.
Zvířata a starosta, jenž by pro úřad vraždil. Affleck vypráví Netflixu o únosu dítěte až na třetím místě

Zvířata a starosta, jenž by pro úřad vraždil. Affleck vypráví Netflixu o únosu dítěte až na třetím místě

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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