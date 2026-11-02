Zvěřinové medailonky na divoko jako z dobré restaurace. S kynutým knedlíkem nabídnou českou chuť

Když mi doma přistál v kuchyni hezký kus masa z divočiny a bez přesného popisku, vzala jsem to prostě selským rozumem. Zvěřinové medailonky na divoko jsem nechala dva dny odležet s cibulí, potom je pomalu dusila s ajvarem, jalovcem a tymiánem doměkka. Na stůl šly s domácím kynutým knedlíkem. Je to pořádné jídlo s výraznou omáčkou, takové na neděli, ale klidně i na den, kdy chcete uvařit něco trochu slavnostnějšího.
Na tomhle receptu mám ráda, že na papíře nepůsobí nijak komplikovaně. A přesto ve výsledku chutná, jako by za ním bylo mnohem víc práce. Hodně udělá
odležení masa, dobře vyškvařený špek a omáčka postavená jen na několika věcech: ajvaru, jalovci, novém koření a bobkovém listu. sem nedávám kvůli efektu. V omáčce udělá barvu, plnost a jemný paprikový základ, který se ke zvěřině hodí víc, než by se mohlo zdát. Ajvar
Doma k tomu nejčastěji vařím
kynutý . Omáčky je totiž dost a nechávat ji na talíři by byla škoda. Jedna houskový knedlík praktická poznámka: pokud netušíte, jak silnou chuť bude zvěřina mít, naložte ji první den jen s cibulí a trochou oleje. Maso se zklidní, chuť se zakulatí a výsledek pořád zůstane poctivý. Zvěřina potřebuje koření, ale hlavně čas
Zvěřinové maso se chová trochu jinak než běžné hovězí nebo vepřové. Je často libovější, pevnější a ne vždy mu svědčí spěch. Delší odležení a pomalejší dušení mu obvykle prospějí. Proto u podobných jídel dává smysl cibule, jalovec, tymián nebo bobkový list. Nemají maso přebít, spíš mu dát oporu, aby omáčka nepůsobila ploše. Recept na poctivé zvěřinové medailonky na divoko
Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Maso a omáčka: 800 g zvěřinového masa vcelku 2 ks větší cibule 2 lžíce oleje 120 g ochuceného špeku 1 lžíce sádla 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 1 lžička mleté sladké papriky 80 až 100 g ajvaru 500 ml zeleninového bujónu 2 kuličky jalovce 3 kuličky nového koření 1 ks bobkového listu 1 malá snítka tymiánu 1 lžíce hladké mouky 2 lžíce brusinek na podávání
Domácí kynutý knedlík: 500 g hrubé mouky 21 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 300 ml vlažné vody 1 lžička soli 2 ks starších rohlíků Postup přípravy luxusních medailonků ze zvěřiny
1. Rozmrazené zvěřinové maso dobře osušte a nakrájejte na silnější
medailonky. Pokapejte je olejem, proložte částí na proužky nakrájené cibule a dejte do lednice na 2 dny odležet.
2. Před vařením vytáhněte maso z lednice zhruba
30 minut předem. Nemělo by jít do kastrolu úplně studené. Potom ho lehce osušte, osolte a opepřete. Zdroj: VanRobin from Netherlands, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, Maso by nemělo jít do kastrolu úplně studené
3. Do širšího kastrolu dejte na kostičky nakrájený
špek a nechte ho pomalu pustit tuk. Přidejte sádlo a na rozpáleném základu medailonky zprudka opečte z obou stran. Jen zatáhnout, aby chytly barvu. Pak je odložte stranou.
4. Do výpeku nasypte zbytek nakrájené
cibule a opékejte ji do zlatohněda. Přidejte sladkou papriku, krátce ji promíchejte a hned vmíchejte ajvar, aby paprika nezačala hořknout.
5. Maso vraťte zpátky do kastrolu, zalijte částí
zeleninového bujónu a přidejte jalovčinky, nové koření, bobkový list a tymián. Přiklopte a duste na mírném ohni doměkka, přibližně 60 až 90 minut podle toho, jaké maso máte. Během dušení se pusťte do knedlíku
6. Do misky rozdrobte
droždí, přidejte cukr, trochu vlažné vody a nechte kvásek vzejít. Do větší mísy nasypte hrubou mouku, sůl, přilijte kvásek i zbytek vody a vypracujte hladké těsto.
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7.
Rohlíky nakrájejte na kostičky a zapracujte je do těsta. Nechte ho kynout asi 45 minut. Potom vytvarujte dva knedlíky a dopřejte jim ještě krátké dokynutí.
8. Knedlíky vařte v osolené vodě asi
18 až 20 minut. V půlce varu je otočte. Jakmile je vyndáte, hned je propíchejte špejlí, aby z nich mohla odejít pára.
9. Když už je maso skoro měkké, sundejte pokličku a nechte část tekutiny odpařit. Maso znovu vyjměte, omáčku zaprašte
hladkou moukou, promíchejte, podle potřeby dolijte zbytek bujónu a nechte nejméně 15 minut provařit.
10. Z omáčky vyndejte
bobkový list, tymián, nové koření i jalovec a základ rozmixujte dohladka. Maso vraťte do omáčky a už ho jen krátce prohřejte. Medailonky tak zůstanou šťavnaté.
11. Podávejte s nakrájeným
kynutým knedlíkem a navrch přidejte trochu brusinek. Zbytky dejte do lednice a snězte nejlépe do 2 dnů; druhý den mívá omáčka ještě plnější chuť. Rady z kuchyně a pár tipů redakce na závěr Jestli je omáčka po rozmixování moc hustá, dolijte trochu horkého bujónu. Pokud je naopak řídká, nechte ji chvíli probublat bez pokličky. U zvěřiny se vyplatí nespěchat. Někdy potřebuje delší čas, ale prudký var jí nesvědčí a maso pak může zbytečně ztuhnout. Brusinky raději nedávám přímo do hrnce. Na talíři si každý přidá tolik, kolik chce, a omáčka si drží svoji chuť. Pokud chcete omáčku tmavší a ještě trochu kulatější, dejte do základu půl lžičky povidel. Není to povinné, ale ke zvěřině to sedí dobře a chuť se nerozjede jinam.
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