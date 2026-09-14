Zverev získal pohádkovou prémii 130 milionů za US Open. V proslovu se rozplakal, když děkoval mamince za víru v něj

Diagnóza ve čtyřech letech
Alexanderu Zverevovi byly čtyři roky, když mu lékaři diagnostikovali diabetes 1. typu. Rodičům řekli, že synův život i sport budou „velmi omezené“. Jeho matka Irina to odmítla přijmout. „Řekla: tato nemoc nás nebude definovat. Můj syn bude dělat, co bude chtít,“ citoval Zverev její tehdejší slova ve vítězném projevu na kurtu Arthura Ashe. Hlas se mu zlomil. Dvacet pět tisíc diváků ztichlo.
Moment, který obletěl sportovní svět, nebyl jen spontánní dojetí po velkém zápase. Byl to návrat k okamžiku, od něhož se celá kariéra odvíjela, k rozhodnutí jedné matky, že lékařský verdikt není konečná.
Cesta přes trauma z roku 2020
Newyorský areál Billie Jean Kingové má pro Zvereva zvláštní místo. V září 2020 tu stál ve finále proti Dominicu Thiemovi, vedl 2:0 na sety a titul mu proklouzl mezi prsty v pěti setech. Ten zápas ho pronásledoval roky. Sám ho později označil za nejtěžší porážku kariéry.
O šest let později přijel do New Yorku jako jiný hráč. V červnu 2026 vyhrál Roland Garros, první grandslamový titul života. Na Wimbledonu došel do finále. A na US Open vstoupil jako nasazená jednička s bilancí čtyř grandslamových semifinále v jedné sezoně, což se mu předtím nikdy nepovedlo.
Přesto jeho cesta turnajem nezačala hladce. V prvních dvou kolech musel do pěti setů. Teprve od třetího kola přepnul do jiného režimu a až do finále neztratil ani set.
Finále, které Shelton nestihl otočit
Ve finále proti domácímu Benu Sheltonovi rozhodl Zverev ve čtyřech setech (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2). Klíčovým momentem byl tiebreak druhého setu, v němž Němec téměř nechyboval a odskočil na vedení 2:0. Shelton sice ve třetím setu ukázal, proč ho newyorské publikum zbožňuje (zlomil Zverevovo podání a set urval), ale ve čtvrtém setu už favorit nedovolil žádný návrat.
Sheltonova cesta do finále přitom byla sama o sobě pozoruhodná. Ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Carlose Alcaraze v zápase, který skončil ve 3:33 ráno a stal se nejpozdější dohrávkou v historii turnaje. Jenže proti Zverevovi nenašel recept; jejich vzájemná bilance se po finále posunula na 6:0 ve prospěch Němce. Za šest vzájemných duelů získal Američan pouhé dva sety.
„Možná jsi letos nejlepším hráčem světa,“ řekl Shelton Zverevovi při ceremoniálu. Američané tak dál čekají na mužský grandslamový titul od roku 2003, kdy US Open vyhrál Andy Roddick.
Rekordní šek a rodinný projekt
Za titul inkasoval Zverev 5,5 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 130 milionů korun. Podle oficiálního webu US Open šlo o nejvyšší vítěznou odměnu pro šampiona singlu v historii grandslamů i tenisu vůbec. Pro srovnání: vítězný tým čtyřhry na stejném turnaji si rozdělil milion dolarů, tedy jedenáctkrát méně na hráče.
Peníze ale v Zverevově projevu nezazněly ani jednou. Mluvil o „téměř třiceti letech společné práce“; myslel tím otce Alexandra staršího, bratra Mischu a právě matku Irinu. Formulace nebyla doslovná: Zverevovi je devětadvacet a rodina ho vede od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky raketu. Právě Irina přitom jeho zápasy běžně ani nesleduje. O to silněji vyznělo, když ji syn před kamerami celého světa označil za „nejdůležitější a nejsilnější osobu, kterou zná“.
Zverev později na tiskové konferenci doplnil kontext: po diagnóze diabetu založil nadaci zaměřenou na děti s diabetem 1. typu a téma považuje za součást své identity, ne za překážku, kterou překonal a odložil.
Kde stojí Zverev teď
Dva grandslamy v jedné sezoně, finále třetího, semifinále na všech čtyřech. Přesto Zverev v žebříčku ATP zůstává třetí za Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem. Bodový systém ho na jedničku zatím nepustil. Ale žádný jiný hráč letos nepředvedl tak konzistentní výsledky napříč všemi povrchy.
Když Zverev v neděli večer newyorského času opouštěl kurt, nesl v jedné ruce stříbrný pohár a v druhé telefon. Volal mamince.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář