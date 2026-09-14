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Zverev šest let neuměl vyhrát grandslamové finále. V roce 2026 si z něj udělal skoro rutinu

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Alexander Zverev přijel do New Yorku s jedním grandslamovým titulem. Odjíždí se dvěma a hlavně s pocitem, který šest let neznal: finále majoru už pro něj není zápasem, v němž musí vyřešit celou vlastní minulost.
Zverev šest let neuměl vyhrát grandslamové finále. V roce 2026 si z něj udělal skoro rutinu

Zverev šest let neuměl vyhrát grandslamové finále. V roce 2026 si z něj udělal skoro rutinu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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