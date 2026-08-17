Zvenčí vypadají obyčejně, ale když je otevřete, pochopíte, proč za ně sběratelé nabízejí 350 000 Kč

Právě takový rodinný klenot dokáže sběratelům doslova vyrazit dech a jeho cena na aukcích šplhá do astronomických výšin, o kterých se našim předkům ani nesnilo. Stačí přitom jediný drobný detail na ciferníku či pod zadním víčkem a z obyčejné památky na mládí našich předků se stane jmění, za které byste si dnes pořídili nové auto.
Když kapesní hodinky znamenaly prestiž a styl
Za první republiky i v dobách ještě starších byly zlaté kapesní hodinky symbolem dospělosti, úspěchu a vysokého společenského postavení. Dostávaly se k maturitě, za věrné služby v práci nebo jako vzácný svatební dar. Každé ranní natažení korunky mělo svůj rituál a hodinky se dědily z generace na generaci jako nejcennější rodinné stříbro.
Dnes tyto mechanické skvosty zažívají neuvěřitelnou renesanci. Sběratelé doslova pasou po kouscích, které v sobě nesou neuvěřitelný příběh dvou mužů, jejichž cesty se na chvíli spojily v Ženevě, aby navždy změnily svět luxusního hodinářství. Jde o legendární hodinky spojené se jmény Antoniho Patka a českého rodáka Františka Čapka.
Příběh polského hraběte a českého hodináře, kteří dobyli Švýcarsko
Všechno to začalo 1. května 1839 v Ženevě, kdy polský šlechtic a hrdina Antoni Norbert Patek spojil síly s geniálním českým hodinářem Františkem Čapkem (v zahraničí známým jako Franciszek Czapek), rodákem ze Semonic u Jaroměře. Společně založili firmu Patek, Czapek & Cie.
Čapek byl talentovaný hodinář, který musel po polském povstání uprchnout do Švýcarska. Svým hodinářským umem položil základy firmy. Přestože se jejich cesty v roce 1845 kvůli neshodám rozešly a Patek se později spojil s Francouzem Jeanem Adrienem Philippem, čímž vznikla slavná značka Patek Philippe, Čapkův odkaz zůstává nesmazatelnou českou stopou na samém vrcholu hodinářského nebe. Čapkova preciznost a smysl pro detail položily základy tradice, která fascinuje svět dodnes.
Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát
Jak tedy poznat, že se na vaší půdě neskrývá hotové jmění? Sběratelé se zaměřují na konkrétní detaily. Představte si modelovou situaci: objevíte kapesní hodinky z osmnáctikarátového růžového zlata s nápisem Patek Philippe & Co. Genève, retailed by A.H. Rodanet & Co. Paris. Právě pařížský hodinář Auguste Hilaire Rodanet byl oficiálním zástupcem značky a tyto kusy z roku 1873 jsou extrémně vzácné.
Klíčem k ověření pravosti je získání výpisu z archivu přímo z centrály Patek Philippe v Ženevě, který potvrdí sériové číslo stroje a pouzdra. Bez tohoto certifikátu riskujete, že narazíte na padělek.
Než hodinky odnesete do bazaru
Pokud podobné hodinky objevíte doma, rozhodně je neprodávejte unáhleně. O jejich skutečné hodnotě může rozhodnout značka, stáří, materiál pouzdra, stav, vzácnost i původ. U historických kusů se proto vyplatí obrátit na zkušeného hodináře nebo aukčního znalce, který dokáže ověřit jejich pravost a případnou sběratelskou hodnotu.
Možná tak při příštím úklidu staré skříně narazíte na předmět, který měl pro rodinu hodnotu především vzpomínkovou, ale pro dnešní sběratele může představovat skutečný poklad. U některých historických hodinek totiž rozhodují zdánlivé maličkosti – a právě ty mohou jejich cenu vyšplhat do překvapivých částek.
Zdroje článku: The Story of the Founding of Patek Philippe, Antoni Patek - Wikipedia, Part 1: Patek Philippe - The Journey to Geneva and the Birth of a Lege, Franciszek Czapek - Wikipedia, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová