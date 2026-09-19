Zuzana Čaputová otevřeně o politické situaci v Česku: Její výroky nyní řeší celý národ

Zuzana Čaputová se české politice veřejně věnuje střídmě. Když už promluví, vrací se k tématu slušnosti, demokracie a odolnosti institucí.
Bývalá slovenská prezidentka se nedávno objevila v Praze. Na dotaz mířící k českému politickému dění nezačala rozebírat konkrétní vládu, ani se nepustila do hodnocení jednotlivých aktérů, jak nám na In-Lifestyle neuniklo. Mluvila opatrněji. Přesto připomněla myšlenku, která k jejímu veřejnému působení patří už roky: podle ní řada zemí prochází krizí demokracie a současně se v nich zkouší, kolik toho demokratické mantinely vydrží.
U jmen zdrženlivá, u principů podstatně jasnější
Čaputová už dřív opakovaně dávala najevo, že Česko vnímá jako mimořádně blízkého partnera. Po svém zvolení řekla, že první zahraniční cestu chce podniknout právě do Česka, které označila za bratrský národ. Tato názorová poloha u ní nezmizela ani po odchodu z prezidentského úřadu.
K české politice se tentokrát vyjádřila opatrně, zato poměrně přímo k tomu, co podle ní představuje větší problém. „Myslím, že celý svět čelí mnohým podobným výzvám, včetně krize demokracie, a častokrát jsou v různých státech limity demokracie testované,“ vyjádřila se v rozhovoru pro eXtra.cz. To je ostatně téma, ke kterému se během svého mandátu vracela opakovaně.
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V minulosti mluvila například o populismu, extremismu nebo tlaku na veřejně činné lidi. Ve svých vystoupeních upozorňovala také na lži, misogynii a nenávist, které podle ní zasahují nejen samotné političky, ale i jejich rodiny. Když tedy dnes mluví o tom, že se testují hranice demokracie, navazuje tím na zkušenost z pěti let strávených v čele Slovenska.
S Petrem Pavlem ji spojoval hlavně klidnější tón
Čaputová měla blízko také k českému prezidentovi Petru Pavlovi. Dodnes mnozí tvrdí, že mají podobný styl vystupování. Když oznámila, že už nebude znovu kandidovat, Pavel její rozhodnutí respektoval a ocenil hodnoty, které podle něj reprezentovala, jak tehdy zaznamenaly České noviny.
V jejich veřejném vystupování byl často znát podobný důraz na věcnost a fungování demokratických institucí. Čaputová se tak v českém prostředí i po konci svého mandátu objevuje především ve chvíli, kdy se vyjadřuje ke stavu veřejného prostoru.
Bývalá slovenská prezidentka nemusí komentovat každý český politický spor ani se stavět na jednu či druhou stranu. Stačí jí pojmenovat problém, který podle ní stojí za pozornost: co všechno jsme ještě ochotni považovat za normální součást politického života a kde už začínáme posouvat hranice demokracie.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Zuzana Čaputová otevřeně o politické situaci v Česku: Mnohým dodnes připomíná klidnější tón Petra Pavla byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.