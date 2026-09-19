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Zuzana Čaputová otevřeně o politické situaci v Česku: Její výroky nyní řeší celý národ

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Zuzana Čaputová se české politice veřejně věnuje střídmě. Když už promluví, vrací se k tématu slušnosti, demokracie a odolnosti institucí.
Fotografie Zuzany Čaputové

Fotografie Zuzany Čaputové

Zdroj: Foto: NextFoto, Zuzana Čaputová na premiéře filmu Franz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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