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Zuzana Bydžovská promluvila o alkoholismu: Syn je pro ni nejcitlivější téma

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Herečka Zuzana Bydžovská slaví 65. narozeniny. Patří k nejvýraznějším osobnostem českého filmu, přesto si své soukromí pečlivě hlídá. V posledních letech se znovu dostala do centra pozornosti díky rolím, které otevřely téma alkoholu, i kvůli bolestnému příběhu kolem syna Kristiána.
Zuzana Bydžovská zazářila ve Varech

Zuzana Bydžovská zazářila ve Varech

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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