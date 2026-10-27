Zuřivá přestřelka kvůli poplatkům za ČT: Taťána Malá se pustila do Fialovy vlády, schytala to i s dětmi a sousedy!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Táťána Malá to schytala od lidí.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 27.10.2026 09:46
Pohádkový večer StarDance se proměnil v pořádně nepříjemné drama! Herečka Sara Sandeva (29) si po boku...
Rodinou Meghan Markle (45) otřásá mimořádně závažný skandál. Její otec Thomas Markle (82) čelí obvinění z...
Jitka Čvančarová (48) se nebojí říct svůj názor. V Show Jana Krause otevřeně promluvila o svých zvláštních...
Bývalý mediální magnát Jaromír Soukup (57) má na krku další pořádný problém! Dva roky stará potyčka s...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Tři rozvody, dluhy a mrtvice. Jan Nedvěd z pódia učil lidi o lásce, vlastní děti mu přály smrt
- Láska, miliony a krutý vyhazov: Majitel Dermacolu vyrazil manželku z firmy, ta mluví o osobním vyřizování účtů!
- Mareš míří mezi Zrádce? Krug promluvil o schůzce, moderátor má ale pořádné obavy
- Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu