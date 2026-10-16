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Ztracený vlak z roku 1911 cestoval staletími. Pátrání odhalilo překvapivou pravdu

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Příběh o italském vlaku Zanetti, který v roce 1911 beze stopy zmizel v tunelu a cestoval časem, je pouhý mýtus. Pravdu odhalilo pátrání v archivech.
Vlak Zanetti měl v roce 1911 vjet do tunelu a poté zmizet, Ilustrační

Vlak Zanetti měl v roce 1911 vjet do tunelu a poté zmizet, Ilustrační

Zdroj: FOTO:Kerrie Finch / Entrance to Clayton Train Tunnel
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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