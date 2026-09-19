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Ztracená města starověku: Na černém trhu se objevily stopy po bohatých civilizacích, zloději zarytě mlčí o místě nálezu

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Archeologové a historici dodnes marně pátrají po slavných centrech starověku. Pod nánosy písku i bahna leží nevykopané paláce a stopy po mocných civilizacích.
Sargon z Akkadu

Sargon z Akkadu

Zdroj: FOTO:ALFGRN, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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