Ztracená města starověku: Na černém trhu se objevily stopy po bohatých civilizacích, zloději zarytě mlčí o místě nálezu

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Ztracená města starověku: Na černém trhu se objevily stopy po bohatých civilizacích, zloději zarytě mlčí o místě nálezuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Archeologové a historici dodnes marně pátrají po slavných centrech starověku. Pod nánosy písku i bahna leží nevykopané paláce a stopy po mocných civilizacích.
Sargon z Akkadu
Zdroj: FOTO:ALFGRN, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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