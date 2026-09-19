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Zraněný muž z fotografie u rozhlasu nalezen. Dodnes chodí se střelou v noze

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Dennívýzva
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Výzva čtenářům, aby pomohli ztotožnit zraněného muže z fotografie z 21. srpna 1968, byla úspěšná. Mladík na snímku je Jaroslav Mareček (1949), aktér střetů před rozhlasem a svědek zranění několika lidí včetně ženy zachycené vedle něj. Paměti národa se ozval bývalý spolužák bratra postřeleného muže. Díky poskytnutým indiciím se jej podařilo najít. Mužem na fotografii
Jaroslav_Marecek_perex_kolaz_3

Jaroslav_Marecek_perex_kolaz_3

Zdroj: Jaroslav Mareček krátce po postřelení před Československým rozhlasem 21. srpna 1968, v září 2026 a rentgenový snímek s kulkou, která mu dodnes zůstala v noze. Foto: Miroslav Hlaváček, David Horák / Paměť národa; archiv Jaroslava Marečka, se souhlasem Pamě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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