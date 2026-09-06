Žraloci v maltském akváriu jedí petržel a česnek. Krmení před turisty odhaluje jídelníček, který nikdo nečeká

Maltské národní akvárium provozuje veřejné krmení žraloků jako součást denního programu. Návštěvníci sledují, jak personál podává predátorům pečlivě namíchanou porci: drobné rybky, korýše, měkkýše, červy, a k tomu doplňky, mezi nimiž figurují česnek a petržel. Zní to jako recept na polévku, jenže za tímhle menu stojí promyšlená chovatelská logika.
Proč žraloci na Maltě dostávají česnek a petržel ke svačině
Ve volné přírodě si každý z těchto druhů vybírá jiné sousto. Žralok černoploutvý se zaměřuje převážně na kostnaté ryby a částečně na korýše. Žralok zebrovitý preferuje měkkýše doplněné drobnými rybkami. Máčka skvrnitá prohledává mořské dno a sbírá bezobratlé, polychaety, malé hlavonožce či korýše. Společný jmenovatel? Čistě živočišná strava bez jediné stopy po zelenině.
V akváriu se ovšem pravidla mění. Chovatelský tým připravuje každé ráno krmné dávky šité na míru jednotlivým zvířatům. Podle staršího rozhovoru s někdejším hlavním akvaristou Alexem Reesonem pro Times of Malta přešlo akvárium od plošného rozhozu potravy k selektivnímu podávání, protože větší ryby přerůstaly menší a nutriční potřeby se lišily druh od druhu. Právě v rámci tohoto individualizovaného přístupu se do krmné směsi dostávají i funkční doplňky rostlinného původu.
Co říká věda o česneku a petrželi v krmivech pro vodní živočichy
Odborná literatura z oboru akvakultury nabízí solidní oporu pro to, proč by česnek a petržel v žraločím jídelníčku dávaly smysl. Přehledová studie publikovaná v databázi PubMed Central shrnuje, že česnek u vodních živočichů stimuluje chuť k příjmu potravy, podporuje aktivitu trávicích enzymů a vykazuje antimikrobiální i antiparazitární účinky. Výzkum s petrželovými semeny u tilapií zase prokázal pozitivní vliv na kondici, růst a odolnost ryb.
Přenášet výsledky ze sladkovodních tilapií na mořské žraloky by bylo zjednodušující. Princip funkčního krmného doplňku ale zůstává stejný: malá dávka rostlinné složky v jinak masožravém režimu může plnit roli podpůrného „servisního“ prvku, podobně jako vitamínové přípravky u lidí. Podle nás právě tady leží jádro celého překvapení: i u ikonického predátora může být nejzajímavější detail schovaný v drobné příměsi, kterou divák z ochozu hlavní nádrže vůbec nepostřehne.
Maltský tým, který zachránil 350 žraloků a vrátil je do moře
Důvěryhodnost celého krmného programu podtrhuje širší kontext maltské péče o žraloky. Organizace Sharklab-Malta ve spolupráci s akváriem provozuje program záchrany žraločích vajíček z mrtvých samic, jejich odchov v kontrolovaných podmínkách a následné vypuštění do Středozemního moře. K dnešnímu dni uvádí 350 odchovaných a navrácených jedinců. Sami označují projekt za světově průkopnický, a několik zahraničních institucí ho mezitím převzalo.
Tenhle záchranný program ukazuje, že maltský chovatelský tým pracuje s žraloky na úrovni, která přesahuje běžnou akvaristiku. Řízená dieta s funkčními doplňky do takového rámce logicky zapadá.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: contento