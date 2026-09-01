Zradil ji manžel i žena, které vařila a starala se o ni. Belohorcová poprvé popsala, co se dělo za zavřenými dveřmi

Když se Zuzana Belohorcová v létě 2025 na dovolené dozvěděla, že ji manžel Vlastimil Hájek podvádí, první instinkt nebyl výbuch.
Nechtěla kazit dovolenou rodičům, nechtěla, aby to kdokoli poznal. Opřela se o sestru a mlčela. Teprve o rok později, ve vlastní show Život podle Zuzany Belohorcové na JOJ Play, pustila ven verzi, která je mnohem drsnější než cokoli, co do té doby proniklo do médií. Nejde jen o nevěru. Jde o to, že žena, s níž ji manžel podváděl, seděla každý den v jejich kanceláři, a Belohorcová jí vařila. Makedonka z kanceláře: kdo je Aleksandra Kango
První zprávy o krizi v manželství Belohorcové přinesl
eXtra.cz 21. září 2025. Rámec byl tehdy ještě opatrný: podnikatel Hájek si měl na Tenerife najít milenku, údajně Makedonku pracující v jejich společné realitní kanceláři Tenerife Real. Belohorcová reagovala stručně, pro Super.cz potvrdila, že vztah prochází krizí, ale detaily nedala.
O měsíc později, v rozhovoru pro JOJ, přidala jednu větu, která posunula celý příběh:
„Nevěra nebyla jen jedna.“ A pak zase ticho. Rozvod, majetkové záležitosti, děti, důvodů mlčet bylo dost.
Žena z kauzy má jméno. Aleksandra Kango, původem z Makedonie, dnes už veřejně vystupuje jako Hájkova partnerka a provozuje vlastní realitní web na Tenerife. V době, kdy pracovala v kanceláři Belohorcové a Hájka, ale
nebyla cizí třetí osobou z inzerátu. Byla součástí každodenního provozu. Součástí domu. Dvojí zrada: proč bolí víc než nevěra
V epizodě show, jejíž obsah média shrnula na konci srpna 2026, Belohorcová poprvé rozlišila dvě roviny zrady. Ta první, manželova, je čitelná a v zásadě banální. Muž si našel jinou. Bolí, ale dá se pojmenovat.
Ta druhá je horší. Belohorcová popisuje, jak Aleksandře vařila, starala se o ni, vytvářela jí zázemí v rámci kancelářského i domácího kruhu. A ta se jí podle jejích slov „roky smála do obličeje“. Nejde o metaforu. Jde o každodenní soužití s člověkem, který vás zrazuje, zatímco mu podáváte talíř.
K tomu přibyla třetí vrstva: mlčení okolí. Belohorcová ve show říká, že to „věděl celý ostrov“. Kolegové, známí, lidé z kanceláře, tušili nebo věděli, ale báli se jí to říct.
Teprve po odhalení jí část z nich přiznala, že celou situaci považovali za podlou a podpásovou. Jenže do té doby mlčeli. A právě tohle, pocit, že byla poslední, kdo se dozvěděl pravdu o vlastním životě, je podle jejích slov to nejponižující. Zdroj fotografie: Nextfoto Co se dělo doma po odhalení
Belohorcová popsala i atmosféru v domácnosti poté, co se pravda provalila. Hájek se podle ní choval, jako by zklamala ona jeho, ne naopak. Obracení role viníka. Dcera Salma ve show doplnila, že s otcem téměř nekomunikuje a že se k nim osm měsíců choval, jako by neexistovaly.
Kontrast s Hájkovým veřejným vystupováním je ostrý. K rozvodovému jednání 12. června 2026 nedorazil. O tři týdny později už na sociálních sítích bez skrývání představil Aleksandru jako partnerku s komentářem, že jsou spolu rok. Doma ticho a převrácené role, navenek sebejistá prezentace nového vztahu.
Podle
iDNES.cz Belohorcová ve show vyslovila i podezření, že Hájek mohl mít na medializaci kauzy vlastní zájem, že Aleksandře slíbil „status celebrity“ v Česku a na Slovensku na úkor vlastní manželky. Co zbylo z jejich společného byznysu
Firemní stopa vypráví vlastní příběh. Ještě v srpnu 2023 byl ve španělském obchodním rejstříku u společnosti Tenerife Real SL veden Hájek jako jediný společník a Belohorcová jako zmocněnkyně. V říjnu 2025, měsíc po první medializaci, vznikla nová entita Tenerife Real Partners S.L. s jinými administrátory: Jiřím Gavendou a Petrem Mlčochem.
Současný web TenerifeReal uvádí Gavendu a Mlčocha jako spolumajitele. Belohorcová figuruje v týmu jako agentka. Hájek na stránkách chybí. Byznys přežil rozvod, ale v úplně jiné konfiguraci, a Belohorcová v něm zůstala pracovně přítomná, zatímco její exmanžel z veřejné role zmizel.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová