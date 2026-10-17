Zrádci už nejsou, co bývali? Třetí řada rozděluje diváky, některým vadí Vojta Kotek i příliš velkolepá show

Třetí řada
Zrádců chce být ještě větší než ty předchozí. A Prima rozhodně nešetřila. Premiéra prvního dílu třetí řady se z pohodlného gauče před televizí přesunula do polstrovaných sedadel Kongresového centra. A Prima z toho udělala událost podzimu – divadelní show, iluzionista, kaskadéři, efekty a samozřejmě Vojta Kotek jako hradní pán přijíždějící na bílém koni v černém obleku. Není divu, že se nejdražší vstupenky prodávaly za téměř deset tisíc korun. Fanoušky to ale neodradilo a Zrádci hlásili vyprodáno.
Finále se pak stěhuje do ještě větších prostor – do O2 areny, kde bude 2. prosince 2026 odvysílána poslední epizoda doplněná o živý program, jehož podoba zatím nebyla zveřejněna.
Jenže právě tady vzniká zajímavý paradox. Internet Zrádce miluje, klasická televizní čísla ale zatím žádný nový rekord nepřinesla. A objevují se i první hlasy, podle kterých možná tvůrci ve snaze udělat třetí řadu ještě velkolepější zašli až příliš daleko.
Zrádci už dávno nejsou jen obyčejná reality show
Princip Zrádců je přitom poměrně jednoduchý. Na hrad Křivoklát přijíždějí soutěžící, kteří jsou rozděleni na Věrné a Zrádce. Zatímco Věrní se snaží odhalit, kdo z jejich spoluhráčů tajně patří mezi Zrádce, druhá skupina musí svou identitu co nejdéle skrývat a postupně Věrné vyřazovat ze hry. Celou hrou provází Vojta Kotek jako hradní pán, který sleduje, jak se vztahy mezi hráči postupně mění a komu se podaří ostatní přesvědčit o své pravdě.
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Právě atmosféra, psychologie a vzájemná manipulace jsou přitom důvodem, proč si česká verze získala tak silnou fanouškovskou základnu. Druhá řada například zaznamenala více než 143 milionů impresí na Instagramu, 57 milionů na Facebooku a 12 milionů na TikToku.
Foto: TV Prima / Blackart.cz Je toho kolem Kotka už příliš?
Vojta Kotek je bezpochyby jedním z hlavních důvodů, proč mají Zrádci tak specifickou atmosféru. Jeho hradní pán patří k nejvýraznějším postavám pořadu a na sociálních sítích se kolem něj pravidelně objevují
reakce, které jsou povětšinou nadšené.
„Vojta se v téhle roli úplně našel,“ píšou někteří fanoušci a další doplňují, že ať má Vojtěch Kotek „jakýkoliv look, tak plakáty na zeď lepí jakákoliv věková kategorie". Někteří si ale stěžují na jeden malý detail: „Ve všech sériích je super, ale neodpustím si přiznat, že mi to kouření k Vojtovi vůbec nesedí a trochu mi to celý dojem z něj kazí. Vlastně si ani nevybavuji, že by kouřil v předchozích sériích."
Ozývají se hlasy, které
tvrdí, že hradní pán začíná dostávat až příliš prostoru. Už samotná velkolepost premiéry chvílemi přebíjela podstatu hry a hráče samotné, které je pak těžší si zapamatovat. Ostřeji hodnoceny jsou i výpravné filmové scény s Kotkem, které zabírají místo vhodné pro příběhy jednotlivých soutěžících.
„Nevím, jestli je to tím, že konstrukčně chybělo úvodní setkání u vlaku a hráči začali rozděleně, ale zatím mi nějak forma překonává obsazení. Z hráčů si pamatuju čtyři, jinak mi splývaj. Tak uvidíme, ale zatím jsem spíš zvědavej na novinky hradního pána, než kdo, kdy a jak vypadne,“ vysvětluje jeden z diváků. Foto: TV Prima / Blackart.cz Wow efekt je pryč…
Podobně rozporuplný obrázek nabízejí také samotné
komentáře fanoušků. Zatímco jedni třetí řadu chválí a z každého kroku produkce jsou nadšení, další mají pocit, že letošní Zrádci zatím za předchozími sériemi zaostávají a pompéznost show je spíš na škodu.
„Nevím proč, ale za mě zatím nejslabší první díl. Možná to až moc tlačí na pilu a většina účastníků mi vůbec není sympatická. Těžko se mi na to kouká, což mě ohromně mrzí, protože tuhle show já miluju!" stěžuje si nespokojený divák, kterého doplňuje další tím, že se jedná o totální propadák, a myslí si, že s takovým výběrem soutěžících se to nemá šanci pořádně rozjet. A není sám, kdo kritizuje výběr hráčů: „Letos mě enormně nudí vybraní Zrádci, ten kluk, Dáša i ta druhá. Vlastně ani nevím, jak se všichni jmenují. Ani jeden mi není sympatický a ani jednomu nefandím."
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Kritika se objevila už u prvního dílu, konkrétně kvůli souboji o kladivo, při kterém vyjednavač Adam Dolnik přehodil jednoho z dalších účastníků přes rameno. Produkce totiž soutěžící uzamkla do čtyř kójí a dala jim jediný úkol – vzít kladivo a rozbitím skleněné jmenovky okamžitě eliminovat jednoho ze soupeřů. V hysterickém boji o přežití uplatnil elitní vyjednavač svou fyzickou převahu a poslal protihráče nekompromisním chvatem k zemi.
Dle jednoho z pohoršených diváků fyzické násilí do tohoto pořadu nepatří a měly by být upřednostněny rozumové schopnosti. Další se přidává se svým nesouhlasem:
„Nevím, jestli třetí série bude moje oblíbená, v těch skleněných kójích to za mě bylo přes čáru, to násilí, to kousání. Je dobré posouvat Zrádce dál, ale zároveň zůstat kvalitní a je děsivé, čeho jsou lidé schopní. Upřímně mi z toho bylo úzko, brr." Časté je také přirovnání k Hunger Games nebo Squid Game v reálném prostředí. Možná se tvůrci populárními formáty inspirovali anebo jim diváci nahrávají na obsah dalších řad. Foto: TV Prima / Tom Kalous
Na druhou stranu rozhodně nelze říct, že by třetí řada fanoušky pouze zklamala. Pod stejnými příspěvky se objevuje i velká dávka
nadšení. „Konečně právě skvělý casting bez rádoby ‚celebrit‘. Lidi, co hru milují a umí si pohrát s lidskou myslí. Moc se těším, jak se hra bude vyvíjet," raduje se fanoušek. Další spokojená divačka píše: „Nejlepší z nejlepších, co jsem kdy mohla v TV sledovat. A že si fakt vybírám, čemu anebo komu ten čas věnuji. Hradní pán byla nejlepší volba všech voleb. Nikdo by nebyl lepší. Tahle hra je fakt pecka od 1. série."
Třetí řada tak zatím vyvolává přesně to, co by od Zrádců člověk čekal – silné emoce. Tentokrát se však fanoušci nehádají pouze o to, kdo je Zrádce. Přou se také o to, jestli jsou letošní Zrádci vůbec tak dobří jako dřív.
Foto: TV Prima / Blackart.cz Sledovanost padá, internetový hype roste
První televizní epizodu třetí řady odvysílanou 20. září
sledovalo na Primě 440 tisíc diváků starších patnácti let. Pro srovnání – závěrečný díl Docenta III ve stejný večer sledovalo 1,402 milionu lidí a Studnu na Nově 532 tisíc. Druhý díl pak spadl na 380 tisíc diváků v kategorii 15+. U mladší skupiny 15–54 let ale pořad naopak vyhrál nedělní večer, když jej sledovalo 204 tisíc lidí s podílem 18,73 procenta.
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Jenže právě ve chvíli, kdy kolem pořadu vzniká tak obrovský mediální a společenský ruch, působí čísla kolem čtyř set tisíc televizních diváků překvapivě. Zvlášť když se bavíme o pořadu, který už dokázal zaplnit Kongresové centrum a jehož finále míří do největší české haly.
Foto: TV Prima / Blackart.cz Zdroje: ČSFD, Facebook Zrádci, Instagram Zrádci, Mediaguru