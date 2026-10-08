Zrádci poslali do vyhnanství další věrnou. Dáša s Kryštofem se pak pohádali, koho ze seznamu smrti odstranit

Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima Zrádci, FOTO: distr. FTV Prima
Čtvrtý díl třetí řady reality show Zrádci změnil zvyky na Křivoklátě a poslal soutěžící ke kulatému stolu ještě před misí. V ohrožení se ocitla pětice hráčů ze seznamu smrti, hlasování se však obrátilo proti Anastázii, která byla věrnou. Spoluhráči ji poslali do vyhnanství po obvinění z manipulace. Mezi zrádci se poté strhl spor o další oběť. Výzva k upřímnosti po zveřejnění seznamu smrti
Úvod čtvrtého dílu navázal na seznam smrti z
. U snídaně vyšlo najevo, že jsou na něm Anastázie, David, Domi, Štefan a Lukáš. Mezi hráči se začalo spekulovat, zda na listu figurují i zrádci. Moderátor Vojtěch Kotek v roli hradního pána vzápětí oznámil, že kulatý stůl proběhne tentokrát ještě před misí. předchozí epizody
Na pátrání zbývalo málo času, a tak Adam vyzval ostatní, aby odložili lži i skrytá alter ega a vyčistili stůl. Lukáš toho využil a přiznal, že před ostatními tajil svou profesi a místo stavaře působí jako kouč zaměřený na ženy. Štefan zase potvrdil, že s Barnabášem tvoří pár. Štefanovi se ulevilo, Barnabáš ale vztah chtěl zřejmě dál tajit, přestože je s tím po předchozím večeru konfrontovala Zdíša.
Vyřazení Anastázie u kulatého stolu
U kulatého stolu se řešilo plačtivé zhroucení Felix z předchozího večera, které Barnabáš označil za chování zrádce, jenž situaci nezvládá. Dáša obvinila Anastázii z manipulace a Nika přidala tvrzení, že už od bitky v kontejnerech ostatní citově vydírá. Anastázie namítla, že si jen dovoluje být sama sebou.
„Znovu vám opakuji, že je to zástěrka lovu. Budete hrozně zklamaní,“ řekla Anastázie u stolu. Felix dostala šest hlasů, nejvíce jich však nasbírala právě Anastázie. Nakonec jich dostala hned devět. Při odchodu do vyhnanství oznámila, že pracuje jako zdravotní sestra v paliativní léčbě a působí i jako psycholožka a koučka. „Myslela jsem si, že jste daleko chytřejší. Protože jsem věrná,“ řekla při odchodu.
V pořadu Poslední zrada s moderátorkou Sarah Horákovou uvedla, že se do ní někteří pustili agresivně a osobně, a po návratu domů pocítila úlevu, že opustila toxické prostředí. Po zveřejnění jmen zrádců u ní zklamání prý vystřídala satisfakce.
„Dášu jsem podezřívala, dokonce jsem o ní nahlas mluvila. A hlavou mi vrtala i Annelie. Jen Kryštof mi, přiznám se, unikl. On to s holkama umí, má prostě ty oči, které mě zmátly,“ řekla v pořadu Poslední zrada. Chytrou strategii a potenciál má podle ní ze zrádců jen Annelie, z věrných by výhru přála Mây a Domi. Mise s klecemi na hřbitově zachránila Domi
Kápisté po kulatém stolu odvedli zbylé čtyři hráče ze seznamu smrti s pytlem přes hlavu. Ostatní se s nimi shledali až na misi, kde čtveřice čekala spoutaná v klecích na dřevěných hranicích. Každý z uvězněných si vybral tři spoluhráče, kteří za něj skládali skládačku z kusů zakopaných na hřbitově. Díly se lišily jen drobnými barevnými odstíny.
Počet hráčů nevycházel, takže Dáša s Tomášem zůstali mimo hru. Dáša se zklamáním málem rozplakala, z čehož Tomáš usoudil, že je určitě věrná, a nenapadlo ho, že patří mezi zrádce. Ostatní týmy vybojovaly do banku 140 tisíc korun a osvobodily Domi. Tým Davida měl sice skládačku složenou první, udělal v ní ale chybu a David o záchranu přišel.
Spor Dáši s Kryštofem o další oběť
V ohrožení života zůstali tři muži ze seznamu smrti, tedy David, Štefan a Lukáš. Dáša s Kryštofem se při rozhodování neshodli na výběru další oběti. Dáša prosazovala vyřazení Davida, čímž by ve hře zůstal Lukáš. Kryštof trval na zavraždění Lukáše z obavy, že ho podezřívavý kouč prohlédne. Lukáš byl totiž u toho, když zrádci v první epizodě veřejně řešili gambit. Právě proto ho chtěla Dáša ve hře udržet, aby věrní konečně některého ze zrádců našli. Kdo hrad opustí, ukáže další díl.
Čtvrtý díl třetí řady reality show Zrádci uvedla platforma prima+ v předpremiéře ve středu 7. října, televize Prima ho odvysílá v neděli 11. října.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima, Zrádci s03e04).