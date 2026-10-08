Zpívající fontána na Hradě zní díky rezonanci bronzové mísy. Brzy se na dlouho uloží ke spánku

Stačí si u ní dřepnout. Pod širokou spodní mísou se ozve jemné, téměř zvonkové cinkání, které vydávají tisíce kapek dopadajících na kov odlitý před více než čtyřmi a půl stoletími. Kdo kolem fontány jen projde, slyší obyčejné šplouchání. Kdo se skloní, uslyší nástroj. Tenhle drobný akustický zázrak má letos podle otevírací doby hradních zahrad poslední možnost zaznít v sobotu 31. října do 17 hodin. Pak přijde zimní pauza. Podle našeho propočtu bude trvat nejméně čtyři měsíce.
Kde Zpívající fontánu najdete
Fontána stojí v Královské zahradě před Letohrádkem královny Anny, na adrese Mariánské hradby 1 na Hradčanech. Nejkratší cesta k ní vede tramvají 22 nebo 23 na zastávku Královský letohrádek a odtud severní branou rovnou do zahrady. Alternativou je zastávka Pražský hrad nebo metro A na Malostranskou a výšlap po Starých zámeckých schodech. Autem se nevyplatí jezdit, parkovacích míst je v okolí poskrovnu.
Vstup do zahrady je zdarma. V říjnu ji Správa Pražského hradu otevírá denně od 10 do 17 hodin, aktuální režim najdete v
otevírací době na webu Hradu. Před cestou se vyplatí zkontrolovat i archiv uzavírek, protože Hrad občas zahrady mimořádně zavírá.
Kulisa se letos trochu změnila. Královský letohrádek od května 2026 prochází téměř dvouletou rekonstrukcí. Oprava se týká budovy, kašna před ní dál šumí.
Jak bronzová mísa rozezní vodu
Princip je prostý a právě proto okouzlující. Voda tryská z drobných lidských a zvířecích hlav a padá na bronzové mísy. Spodní, nejširší z nich funguje jako rezonanční deska. Každá kapka do ní ťukne jako miniaturní palička do zvonu.
Fyzika zvonů vysvětluje, proč to funguje. Aby kov zněl, musí být zároveň pevný i pružný, tedy schopný rozechvět se a chvění udržet. Bronz tuhle kombinaci nabízí lépe než skoro cokoli jiného, proto se z něj zvony lijí odnepaměti. A fontána má v sobě přímo zvonovinu: bronz se při odlévání mísil se zvonovým kovem. Kamenný bazén pod ní zůstává hluchý, rezonovat dokáže jen tenká kovová plocha s volným okrajem.
Z toho plyne praktická rada: pozice posluchače rozhoduje. Hrad i pražský turistický portál shodně doporučují poslouchat přímo pod spodní mísou, ideálně v podřepu. Podle nás pomůže i volba chvíle. Dopoledne krátce po otevření nebo pozdní odpoledne mimo polední nápor skupin, bezvětří, žádné hlasité hovory okolo. Tón je tichý a snadno zanikne.
VIDEO Poslední říjnové dny: kolik času zbývá
Od 7. října do konce měsíce zbývá 25 otevíracích dnů po sedmi hodinách. Dohromady zhruba 175 hodin, kdy lze ke kašně přijít a zaposlouchat se. Poslední příležitost připadá na sobotu 31. října.
Od listopadu do února mají Královská zahrada, Jelení příkop i Jižní zahrady zavřeno. Jak dlouho bude fontána mlčet, ukazuje přehled:
Návrat Délka ticha s otevřením zahrad 1. března 2027 120 dní, čtyři měsíce se začátkem letní sezony 1. dubna 2027 151 dní, přes pět měsíců
Proč spánek přichází právě teď, napovídá technika. Voda při zamrznutí zvětšuje objem a v trubkách, tryskách či čerpadlech dokáže napáchat škody. Venkovní vodní prvky se proto před mrazy zpravidla vypouštějí a zazimovávají. U památky z šestnáctého století, kterou už povětrnost několikrát potrápila, platí opatrnost dvojnásob.
Jak křehká fontána je, ukázala nedávná minulost. Po poškození na podzim 2022 zůstala skoro dva roky němá. Restaurátoři opravovali trysky, odstraňovali silnou vrstvu vodního kamene a konzervovali povrch. Znovu se rozezněla 14. května 2024, jak tehdy oznámila
Správa Pražského hradu. Renesanční skvost na objednávku císaře
Královskou zahradu založil roku 1534 Ferdinand I. Habsburský na místě starších vinic za roklí Brusnice. Fontána do ní zapadla jako šperk do renesančního programu. Návrh vypracoval dvorní malíř Francesco Terzio z Bergama, dřevěný model zhotovil Hanuš Peysser a bronz v letech 1564 až 1568 odlil Tomáš Jaroš z Brna. Na své místo v kamenném bazénu dorazilo dílo v roce 1573.
Prague City Tourism ji řadí mezi nejkrásnější renesanční fontány severně od Alp, podrobnosti shrnuje
Prague.eu. Vršek zdobí postavička dudáčka. Ta je mimochodem jedinou kopií na jinak originální kašně.
Ve srovnání se sousedním letohrádkem nebo Míčovnou působí Jarošovo dílo skromně. Jenže ty stavby se obdivují očima. Fontánu je potřeba hledat ušima, a to z ní dělá zážitek, který jinde na Hradě nenajdete.
Zpívající fontány v Česku: čím je ta hradní jiná
Jméno Zpívající fontána nese i slavná atrakce v Mariánských Lázních. Tam ale zní hudba z reproduktorů a vodní choreografii řídí počítač, představení se opakuje každou lichou hodinu a večer ho doplňuje světlo. Pražská Křižíkova fontána na Výstavišti, poprvé spuštěná roku 1891, sází na světla, hudbu a projekce.
Hradní kašna si vystačí s gravitací, vodou a kovem. Žádný zesilovač, žádný program. Hraje tak, jak hrála za Rudolfa II., a hraje jen tomu, kdo se skloní.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková