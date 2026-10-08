Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zpívající fontána na Hradě zní díky rezonanci bronzové mísy. Brzy se na dlouho uloží ke spánku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Renesanční Zpívající fontána v Královské zahradě má letos poslední týdny. Koncem října se zahrada zavře a bronzový hlas utichne až do jara.
Zpívající fontána na Hradě zní díky rezonanci bronzové mísy. Brzy se na dlouho uloží ke spánku

Zpívající fontána na Hradě zní díky rezonanci bronzové mísy. Brzy se na dlouho uloží ke spánku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Kopytníky nikdo nepovažuje za mrchožrouty. Stopy na kostech z několika kontinentů ale ukazují, že nemáme tak úplně pravdu
Kopytníky nikdo nepovažuje za mrchožrouty. Stopy na kostech z několika kontinentů ale ukazují, že nemáme tak úplně pravdu
Královský luxus ve vitríně po babičce: Tento nepatrný detail odhalí, zda vlastníte sběratelský poklad
Královský luxus ve vitríně po babičce: Tento nepatrný detail odhalí, zda vlastníte sběratelský poklad

Kamenický Šenov je po staletí kolébkou světového sklářství, ale jeden jeho klenot nad ostatními doslova...

AI se pustila do řešení Riemannovy hypotézy. Nedopadla vůbec špatně, povedlo se jí posunout hranice
AI se pustila do řešení Riemannovy hypotézy. Nedopadla vůbec špatně, povedlo se jí posunout hranice

Neveřejná verze modelu Claude Riemannovu hypotézu nedokázala. Cestou ale posunula rekord v podílu nul zeta...

Houbaři se hádají, jestli velké hřiby nechat v lese. Po 30 letech pokusů je jasné, že se mýlili všichni
Houbaři se hádají, jestli velké hřiby nechat v lese. Po 30 letech pokusů je jasné, že se mýlili všichni

Švýcarští vědci přes čtvrt století počítali houby v lese. Sběr úrodě neublížil, sešlap ji srazil o třetinu....

Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů
Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů

Dvojice 355metrových stožárů Liblice B u Českého Brodu má padnout mezi 12. a 16. říjnem. Fotografové i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.