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Zpěvačka zmizela z noční tramvaje. Policisté ji hledali i v základech magistrály, svědek viděl muže v noci kopat na zahradě

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Před dvaapadesáti lety záhadně zmizela sboristka Národního divadla Věra Urieová. Z cesty z práce se nevrátila a na jejím sporáku zůstal jen hrnec s jídlem.
Historická tramvaj v Praze, Ilustrační

Historická tramvaj v Praze, Ilustrační

Zdroj: FOTO:This image is a work by Wikipedia and Wikimedia Commons user Aktron.When reusing, please credit me as: Aktron / Wikimedia Commons. I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia.More of my work can be found in my personal gall
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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