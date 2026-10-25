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Zpátky do dětství: V pondělí ve 12:35 vytáhne Nova Cinema skvělou českou komedii Husákových dětí

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Stroj spočítal, že jejich manželství je čirý hazard. Následovala smršť záměn, utajených schůzek a předstíraných identit. Za kamerou se přitom odehrávala krize, která hraná nebyla. Poznáte, o jakou komedii jde?
Zpátky do dětství: V pondělí ve 12:35 vytáhne Nova Cinema skvělou českou komedii Husákových dětí

Zpátky do dětství: V pondělí ve 12:35 vytáhne Nova Cinema skvělou českou komedii Husákových dětí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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