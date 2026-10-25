Zpátky do dětství: V pondělí ve 12:35 vytáhne Nova Cinema skvělou českou komedii Husákových dětí

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Sedmdesátá léta stála na slepé víře v techniku. Kybernetika slibovala vyřešit všechno od výroby oceli po lásku a děrné štítky působily jako spolehlivější rádce než vlastní svědomí.
Právě tahle dobová posedlost stojí za komedií, která se vysílá dodnes. Největší paradox ale zůstal ukrytý za kamerou: pár, který na plátně pochyboval o svém vztahu, tvořili skuteční manželé.
Verdikt z elektronkového mozku
Je to československý film Hodíme se k sobě, miláčku…? z roku 1974. Režíroval ho Petr Schulhoff, který je zároveň autorem scénáře. Hlavní manžele hrají Vlastimil Brodský a Jana Brejchová, po jejich boku září Iva Janžurová, František Peterka a Vladimír Menšík.
Dlouholetí manželé Viktor a Marta se vydají na vědecký test kompatibility. Elektronický počítač jejich svazek prohlásí za omyl a hazard. Oba mu uvěří a vyrazí hledat protějšky, které stroj označil za ideální.
Místo klidu se rozjede kolotoč záměn a předstíraných identit. Technika sice zvládne spočítat rovnice, ale lidské city jí zůstávají neřešitelnou hádankou. A čím víc se hrdinové řídí instrukcemi, tím hlouběji se zamotávají.
Krize, kterou nikdo nenaplánoval
Atmosféra na place byla napjatá. Brodský s Brejchovou slavili přesně deset let od svatby a v soukromí procházeli vážnou krizí. Mimo záběry spolu téměř nemluvili, což jejich filmovým postavám dodalo nečekanou autenticitu.
Pověst o rozvodu hned po natáčení neobstojí. Ve skutečnosti spolu vydrželi ještě dalších šest let, až do roku 1980.
Film přitom zrodil jednu z nejoblíbenějších komediálních dvojic. Schulhoff tu poprvé spojil Ivu Janžurovou a Františka Peterku. Jejich chemie fungovala tak dokonale, že je později obsadil jako manžele Bartáčkovy do hitů Zítra to roztočíme, drahoušku…! a Co je doma, to se počítá, pánové…
Na place se střetly i dva temperamenty. Vladimír Menšík, živel s potřebou improvizovat, narazil na pedantického režiséra, který trval na scénáři slovo od slova. Výsledkem byly četné diskuse a občasné odchody z placu.
Láska, která si žádá čas
Schulhoff myšlenku snímku shrnul jasně: „Tímto filmem nijak nenapadám rozvoj techniky, ale spíše lidskou pohodlnost. Nechtějme se stát otroky techniky. Ponechme si v životě možnost hledání a objevů – třeba lidského nitra. Láska je hodnota, která stojí za to, aby se jí věnovalo dost času, aby se za ni bojovalo.“
Diváci si film oblíbili hned při premiéře. V československých kinech ho vidělo 850 000 lidí a na Kinoboxu má dnes hodnocení 67 %.
Jeden z diváků o něm píše: „Nádherně vyvážená komedie s jasným poselstvím. Brejchová s Brodským už byli dlouho manželé, a tak je jejich herecká kreace plná nefalšované opravdovosti. Pokaždé, když tenhle film chytím v televizi, rád se podívám – skvělé dialogy i hlášky o zelenkavé barvě prostě fungují dodnes.“
Komedie, která nestárne
Tahle komedie je smích s hořkou pachutí a s poselstvím, které dnes, v době algoritmů a aplikací, platí víc než kdy dřív. Nova Cinema ji odvysílá v pondělí 26. října 2026 od 12:35 do 14:45.
A co vy? Svěřili byste lásku počítači, nebo se raději spolehnete na srdce? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná