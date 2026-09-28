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Zoufalý lov na mladé voliče terčem posměchu: Rapperka burcuje za Trumpa, hlas mu ale hodit nemůže

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Trump zoufale hledá mladé voliče a našel pro ně poněkud nečekanou ambasadorku: Nicki Minaj. Rapperka se objevila ve Fox News, vyznala prezidentovi věrnost a vyzvala mladé Američany, aby volili Republikány. Jenže je tu háček, který dokonale vystihuje bizarnost celé kampaně: Minaj sama pro Trumpa letos hlasovat nemůže. Nemá totiž americké občanství.
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Zdroj: Zdroj obrázku: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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