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Zoufalá Gabriela Soukalová ukázala realitu mateřství. Takto si to sportovkyně rozhodně nepředstavovala

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Gabriela Soukalová se před několika týdny stala podruhé maminkou. První dny s malou Glorií Gabrielou si užívá, zároveň ale ukázala i méně idylickou stránku života s novorozencem. V domácnosti nyní určuje tempo především miminko a rodiče bojují s nedostatkem spánku.
Zoufalá Gabriela Soukalová ukázala realitu mateřství. Takto si to sportovkyně rozhodně nepředstavovala

Zoufalá Gabriela Soukalová ukázala realitu mateřství. Takto si to sportovkyně rozhodně nepředstavovala

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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