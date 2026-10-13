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Zotročení lidé na starých fotkách mrkají a smějí se. Nový dokument Netflixu od autorky nominované na Oscara schytává kritiku kvůli AI

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Ava DuVernay před deseti lety otevřela newyorský filmový festival dokumentem 13th, který si vysloužil nominaci na Oscara. Letos festival uzavřela jeho volným pokračováním o dodatku americké ústavy, který rozhoduje o tom, kdo je občanem. Po projekci se ale víc než o ústavě mluvilo o umělé inteligenci
Zotročení lidé na starých fotkách mrkají a smějí se. Nový dokument Netflixu od autorky nominované na Oscara schytává kritiku kvůli AI

Zotročení lidé na starých fotkách mrkají a smějí se. Nový dokument Netflixu od autorky nominované na Oscara schytává kritiku kvůli AI

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 16:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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