Zotročení lidé na starých fotkách mrkají a smějí se. Nový dokument Netflixu od autorky nominované na Oscara schytává kritiku kvůli AI

Dokumentární film 14th měl světovou premiéru v pátek 9. října jako závěrečný snímek 64. ročníku New York Film Festivalu. Pořadatelé z Film at Lincoln Center připomněli, že DuVernay festival před deseti lety naopak otevírala, a to právě svým 13th.
Netflix dokument celosvětově vydá v pátek 4. prosince, týden předtím zamíří do vybraných kin v USA a Velké Británii. V Česku ho Netflix vede mezi chystanými tituly, takže se ho dočkáme i u nás. Foto: Ryan Postas/Netflix Kdo smí patřit k Americe?
Čtrnáctý dodatek americké ústavy vznikl po občanské válce. Zaručuje občanství všem, kdo se ve
Spojených státech narodí, i stejnou ochranu před zákonem. DuVernay sleduje přes 150 let sporů o jeho výklad, od konce otroctví až po dnešní titulky novin, a klade otázku, kdo smí k Americe patřit.
„Jestliže se 13th ptal, koho zavřeme, 14th se ptá, koho započítáme,“ vysvětlila režisérka v prohlášení pro Netflix. Ve filmu promlouvá přes padesát historiků, právníků, aktivistů i politiků z obou stran.
Kamera zachytila třeba demokratku Alexandrii Ocasio-Cortez, republikánku Annu Paulinu Lunu, bývalého republikánského senátora Jeffa Flakea nebo právničku Sherrilyn Ifill. Dostal se sem i konzervativní autor Donald T. Critchlow a populární streamer Hasan Piker.
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Připomeňme, že předchozí
13th o masovém věznění Afroameričanů posbíral kromě oscarové nominace i cenu Emmy a na Kinoboxu má 78 %. Na Netflixu je k vidění dodnes a pořád patří k nejdůležitějším dokumentům o rasismu v Americe. Foto: Netflix Fotky, které ožily
Ani téma, které se v USA právě řeší, ale nezastínilo jednu věc. DuVernay ve filmu rozpohybovala černobílé archivní fotografie a lidé na nich najednou mrkají a smějí se. Podle webu
World of Reel to několik kritiků znejistělo, protože to vypadá na generativní umělou inteligenci, a i některé pozitivní recenze to označily za slabinu.
Siddhant Adlakha z
TheWrap píše, že film oživuje staré snímky zotročených a čerstvě osvobozených Afroameričanů pomocí efektů generativní AI od studia Asteria. Je mu z toho nepříjemně a přirovnává to k nekromancii, i když to podle něj není největší problém filmu.
World of Reel jde ještě dál. Upozorňuje, že dokument, který se zabývá tím, kdo má právo na vlastní obraz a hlas, oživuje lidi, kteří k tomu nemohli dát souhlas.
DuVernay se na to po projekci zeptal jeden z diváků. Režisérka odpověděla, že chtěla napodobit stereoskopické fotografie, které se kdysi prohlížely ve speciálním kukátku a působily trojrozměrně.
„Vytváří to podobný efekt jako stereoskop,“ řekla podle webu F*XOXO. Umělci podle ní při práci na paralaxe a animaci používali nástroje, které takovou technologii zčásti obsahují, slovo AI ale sama nevyslovila. Přeplácaný, ale důležitý
Ani bez sporu o AI to nový dokument u kritiků nemá snadné. Magazín
IndieWire ho už v titulku recenze označil za přeplácaný. Adlakha z TheWrap ho považuje za slabší pokračování 13th, které je sice poučné, ale roztříštěné a chybí mu politická přesnost předchozího filmu. Foto: Netflix
Rozhovory jsou podle něj podané šablonovitě a odborníci dostávají stejný prostor jako komentátoři a streameři. Oceňuje ale jasný postoj filmu a jako jeho intelektuální i emoční střed vyzdvihuje Sherrilyn Ifill.
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Na platformě Rotten Tomatoes zatím nemá film dost recenzí na celkové skóre. Dokumentu
14th Kinobox zatím předpovídá hodnocení 65 %. Sami ho budete moct ohodnotit od premiéry 4. prosince.
Dokument 14th vyjde na Netflixu 4. prosince. Jestli se bude víc mluvit o ústavě, nebo o oživených fotkách, ukážou až diváci.
Zdroje: Netflix, Film at Lincoln Center, TheWrap, World of Reel, IndieWire, F*XOXO, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 78 %