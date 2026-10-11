Zoo Praha jako první v Česku odchovala loríčka oranžovoprsého, jde o vzácný úspěch

Pražská zoo dosáhla unikátního úspěchu. Dne 27. května se v zázemí pavilonu Indonéská džungle vylíhl samec loríčka oranžovoprsého, první úspěšně odchované mládě tohoto druhu v celé České republice. Čtyřměsíční sameček je podle chovatelů v dobré kondici a zatím zůstává v zákulisí, kde mu vyhovují upravené teplotní a vlhkostní podmínky.
Loríček oranžovoprsý je nejmenší druh svého rodu. Samci jsou nápadní výraznou oranžovou náprsenkou, zbytek těla pokrývá převážně zelené peří. Obývají Novou Guineu a okolní ostrovy, kde se živí mimo jiné dužinou fíků, odkud pochází jejich přezdívka fíkoví papoušci. Mezinárodní svaz ochrany přírody je sice řadí mezi málo dotčené druhy, jenže skutečný stav populace lze jen těžko odhadnout kvůli nedostatku dat z odlehlých pralesních oblastí.
V evropských zoologických zahradách tento druh chovají kromě Prahy pouze tři další instituce. Kurátor ptáků Antonín Vaidl přiznal, že průběh hnízdění byl překvapivý hned v několika ohledech: „Rodičovský pár nás překvapil hned několikrát. Nejprve precizní hnízdní aktivitou a následně snesením zdravě vypadajícího vejce." Největší překvapení ale přišlo nakonec: rodiče se o mládě postarali zcela přirozeně a sami ho odchovali, což je u loríčků podle Vaidla obzvlášť výjimečné.
Mládě se vylíhlo po přibližně dvaceti dnech inkubace. Pohlaví prozradila oranžová náprsní skvrna, která se u samečků začíná objevovat záhy po vylíhnutí.
Pražská zoo chová loríčka oranžovoprsého od roku 2018, kdy přivezla první jedince z německého ptačího parku Walsrode. Veřejnosti jsou k vidění na Papouščí stezce. Pokus o odchov proběhl už v roce 2023, tehdy ale mládě uhynulo druhý den po vylíhnutí.
Kromě oranžovoprsého druhu se zoo věnuje i loríčkovi rudobradému, kterého chová od roku 1997 a od té doby odchovala přes třicet mláďat. Loríčka zlatouchého, jenž sídlí v Rákosově pavilonu, lze v současnosti v pevninské Evropě vidět výhradně v Praze.
Zajímavostí je, že zoo využívá zkušené páry různých druhů jako pěstouny. Právě teď odchovávají loríčci zlatouší mládě loríčka rudobradého, před dvěma lety fungovala spolupráce obráceně.
Zdroj: ZOO Praha