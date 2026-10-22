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Zohavená těla a vzkazy psané krví. Netflix chystá mrazivý krimi thriller o sériovém vrahovi, který řádí ve dvou zemích naráz

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V Tokiu najdou zohavené tělo a vedle něj vzkaz napsaný krví v korejštině. Krátce nato se podobná vražda objeví v Koreji, tentokrát se slovy v japonštině. Netflix oznámil datum premiéry korejsko-japonského krimi thrilleru Cesta smutku (Blue Road), ve kterém hvězda Dezertéra Son Suk-ku pátrá po vrahov
Zohavená těla a vzkazy psané krví. Netflix chystá mrazivý krimi thriller o sériovém vrahovi, který řádí ve dvou zemích naráz

Zohavená těla a vzkazy psané krví. Netflix chystá mrazivý krimi thriller o sériovém vrahovi, který řádí ve dvou zemích naráz

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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