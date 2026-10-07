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Znojmo otevřelo nové parkoviště u vlakové stanice. Vzniklo na místě bývalého autobusového nádraží

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Znojmo má nové velké parkoviště poblíž vlakového nádraží. Vzniklo na místě bývalého autobusového nádraží, které zely prázdnotou již řadu let. Celkem nabídne 89 parkovacích…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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