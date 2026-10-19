Zničit mosty přes Dněpr, pak sevřít Pobaltí. Proruský scénář cílí na 65 kilometrů úzký Suwałský koridor

Článek vyšel 24. června 2026 na portálu Narod Jedin pod hlavičkou profilu „Vojská pomalé reakce“. Autor v něm rozkládá další ruský postup do dvou fází, které na sebe přímo navazují a dávají smysl jen společně. Celé uvažování stojí na jednoduchém vztahu: kratší fronta na Ukrajině vydá víc jednotek, které pak mohou odstrašovat NATO.
Ukrajina u Chersonu bourala mosty, Rusové za ně stavěli pontony
V první fázi mají ruské údery vyřadit mosty přes Dněpr. Ukrajinské jednotky na levém břehu by pak přišly o přísun munice a paliva i o možnost střídat vojáky. Řeka, která je v dolním toku široká přes kilometr, by se proměnila v novou obrannou linii, přes kterou se pod palbou postupuje jen velmi obtížně.
Stejný předpoklad už jednou prošel zkouškou, a to u Chersonu v roce 2022 s opačným rozdělením rolí. Ukrajina tehdy soustavně ostřelovala tamní přechody přes řeku, opakované přesné údery ale velké železobetonové mosty najednou nesrazily a Rusové výpadky nahrazovali pontony a provizorními přejezdy. První krok scénáře tak stojí na úkolu, který se v témže prostoru nepodařil ani protivníkovi s přesnými zbraněmi.
Řeka od té doby zablokovala obě strany. Velkou operaci přes Dněpr se v tomto úseku podle analytiků Critical Threats od listopadu 2022 nepodařilo provést nikomu. Kdyby chtělo Rusko ovládnout aspoň zbytek Chersonské oblasti, muselo by řeku překonat, vybudovat předmostí na pravém břehu a přisunout síly, které na frontě dnes nemá. Ukrajinský analytik Pavlo Palisa v červnu 2025 počítal s ruskou ambicí ovládnout území východně od Dněpru a upozornil, že by vyžadovala mnohem rozsáhlejší operace, než odpovídá současnému stavu fronty.
Suwałský koridor měří 65 kilometrů a je jedinou pozemní cestou do Pobaltí
Až by se fronta na Dněpru ustálila, mělo by Rusko podle autora přesunout uvolněné jednotky, protivzdušnou obranu a logistiku k Bělorusku a k hranicím Polska a Litvy. Proruský text pro to používá obraz „pěsti u Suwałského koridoru“. Pás země mezi Polskem a Litvou je široký asi 65 kilometrů a jako jediný spojuje Estonsko, Lotyšsko a Litvu po souši se zbytkem NATO, takže síla soustředěná u něj míří na nejcitlivější místo Aliance.
Podobnou variantu rozebírají i západní analytici. Atlantic Council ve strategické studii z února 2026 pracuje s možností, že si Rusko vytvoří pozemní most do Kaliningradu přes litevské území. Takový tah by měl dvojí smysl. Odradil by Alianci od blokády či izolace Kaliningradu a zároveň by pobaltským státům hrozil odříznutím od spojeneckých posil.
Žádný veřejný dokument Kremlu ani ruského generálního štábu, který by spojoval Dněpr a Pobaltí do jedné sekvence, se dohledat nepodařilo. Narod Jedin navíc pod textem uvádí, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Jde o proruský analytický narativ, ne o odtajněný válečný plán.
Desetidenní invaze z roku 2022 s ničením mostů vůbec nepočítala
Původní ruský plán z roku 2022 popisuje studie RUSI. Invaze měla trvat zhruba deset dní, během nichž měly ruské jednotky rychle obsadit Kyjev i správní centra na levém břehu, ovládnout mosty přes Dněpr a na jihu postupovat po pravém břehu k Mykolajivu a Oděse.
Mosty tehdy Rusko záměrně šetřilo, protože je potřebovalo pro logistiku okupace. Dnešní scénář z nich dělá první terč a počítá s opotřebovací válkou, jejíž přesah sahá až k hranicím Aliance.
Další narušení přechodů by dopadlo na lidi, kteří už teď žijí v krajně těžkých podmínkách. Human Rights Watch v červenci 2026 popsala „pekelné podmínky“ civilistů v okupované části Chersonské oblasti na levém břehu: chybí jídlo i zdravotní péče a nebezpečný je každý pokus o evakuaci. Světový potravinový program ve stejném měsíci ohlásil, že drony zasáhly jeho humanitární sklad v Dnipru, a varoval, že útoků na humanitární infrastrukturu přibývá.
Proč se scénář týká českých vojáků v Lotyšsku i Litvě
Česká republika přispívá do mnohonárodních battlegroups v Lotyšsku i Litvě a její obranná strategie z roku 2023 opírá bezpečnost země o členství v NATO a o zapojení do společné obrany. Tlak na Suwałský koridor by tedy znamenal vyšší nároky na alianční logistiku, protivzdušnou obranu a průchod spojeneckých vojsk, a s nimi i na české závazky na východním křídle. Útok na pobaltského člena Aliance by spadal pod článek 5 Washingtonské smlouvy. Ten jednotnou odpověď nepředepisuje, každý člen pomáhá tak, jak to „považuje za nutné“. Vojenské zapojení Česka je přesto reálné, protože do obrany východního křídla patří už dnes.
Atlantic Council doporučuje předem rozmístit zásoby na klíčových směrech, opevnit terén kolem Suwałského koridoru a zvýšit výrobu munice. Přidává uzavření mezer v protivzdušné obraně a elektronickém boji, budování protidronových kapacit a další podporu Ukrajiny, jejíž odpor drží ruské síly daleko od hranic Aliance.
Generální tajemník NATO 14. října 2026 v Tallinnu prohlásil, že Aliance nevidí bezprostřední vojenskou hrozbu proti svému území, a zopakoval, že je připravená bránit „každý centimetr“. Na východním křídle dnes stojí devět mnohonárodních battlegroups a funguje nový Force Model i Allied Reaction Force. V době jeho projevu probíhalo cvičení STEADFAST DUEL 2026, největší alianční cvičení kolektivní obrany podle článku 5 na operační úrovni.