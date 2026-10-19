Zničila sis nehty gelem, pilníkem nebo acetónem? Tohle je záchranný plán na příští týdny

Nejdřív ta nepříjemná zpráva: zničený nehet nejde „opravit“ stejně jako rozštěpený koneček vlasu nejde slepit zpátky do původního stavu. Viditelná nehtová ploténka je tvořená zrohovatělými buňkami a poškozená část musí postupně odrůst. Dobrá zpráva je, že můžeš velmi ovlivnit, jak moc ji během toho ještě dorazíš – a v jakém stavu bude vyrůstat nová část nehtu.
Gelové, akrylové a dip manikúry mohou nehty vysušovat, ztenčovat a podporovat lámání, zvlášť když se při aplikaci výrazně piluje povrch nebo se materiál při sundávání strhává. Americká akademie dermatologie upozorňuje, že zakrýt oslabené nehty další umělou vrstvou může problém prodloužit. Takže ano: jestli máš nehty právě ve stavu „papír po dešti“, nejrychlejší cesta k lepšímu výsledku pravděpodobně nevede přes další sadu.
Den 1: přestaň odstraňovat silou
Pokud na nehtech ještě zůstává gel, nejslabší plán je odloupnout ho po cestě na schůzku. Strháváním můžeš vzít s materiálem i povrchové vrstvy nehtové ploténky. U soak-off gelu dermatologové doporučují cílené odstranění acetónem tak, aby se co nejméně dotýkal okolní kůže, a zbytky pak šetrně setřít. Pokud jde o tvrdý gel nebo jiný materiál, který se musí odborně zbrousit, bezpečnější je salon než domácí experiment s bruskou po dvou videích na TikToku.
Po odstranění nehet nelešti do vysokého lesku a nesnaž se „srovnat“ každou nerovnost dalším pilováním. Teď nepotřebuje vypadat dokonale. Potřebuje, aby na něm něco zůstalo.
První týden: zkrať, zahlaď, promazávej
Krátký nehet má menší páku, takže se méně zachytává a netrhá dál. Zastřihni nebo opiluj ho do délky, ve které nebudeš každé dvě hodiny opravovat nový záděr. Hranu jemně zahlaď pilníkem. Kutikulu nestříhej a agresivně nezatlačuj; funguje jako ochranná bariéra v oblasti, kde nehet vyrůstá.
Pak přichází nejméně sexy a nejlevnější část celé kúry: hydratace. Americká akademie dermatologie doporučuje mezi gelovými manikúrami opakovaně promazávat nehty a kutikuly hutným hydratačním prostředkem, například vazelínou. Nemusíš shánět olejíček z měsíčního kamene za osm set korun. Důležitá je pravidelnost a omezení vysušování.
Rukavice nejsou babičkovský detail, ale ochranná pomůcka
Dlouhé máčení ve vodě může křehké nehty dál oslabovat. Nádobí, koupelna, úklid s čisticími prostředky – právě tam mají smysl rukavice. Po mytí rukou nehty a okolní kůži znovu namaž. Pokud pracuješ s dezinfekcí rukou mnohokrát denně, o to víc se vyplatí mít krém přímo na stole nebo v kabelce.
A současně přestaň používat nehty jako multifunkční nářadí. Otevírání plechovky, odlepování samolepek a škrábání štítku z krabičky je přesně ten typ drobného mechanického namáhání, který oslabený okraj rychle dorazí.
Co s lakem? Pauza ano, doživotní zákaz ne
Po gelové manikúře dermatologové doporučují dát nehtům alespoň týden až dva bez laku, u výrazně poškozených nehtů klidně déle. U dip powder manikúry doporučuje dermatoložka Shari Lipner po odstranění barvy dokonce zhruba měsíční odstup před další podobnou manikúrou. To neznamená, že musíš půl roku chodit s nehty „nahými“ za každou cenu. Pokud jsou nehty jinak zdravé a chceš barvu, běžný lak je k nim obvykle šetrnější než další cyklus gelu či akrylu.
Pozor na logiku „dám si zpevňovač, takže se nehet nemůže zlomit“. Některé přípravky zvyšují tvrdost nehtové ploténky, ale tvrdší neznamená automaticky odolnější; příliš tuhý nehet se může naopak snadněji lámat. Pokud produkt štípe, kůže kolem nehtů červená nebo svědí, přestaň ho používat.
Týden 2 až 6: čekání je součást léčby
Nehty rostou pomalu. Kompletní výměna nehtové ploténky na ruce trvá řádově měsíce, ne deset dní. Americká akademie dermatologie uvádí přibližně šest měsíců, než nehet na ruce celý odroste. Proto má smysl hodnotit hlavně novou část u kořene. Pokud je hladší, pevnější a méně se třepí, plán funguje, i když špičky pořád vypadají unaveně.
Tohle období je ideální na trochu kosmetického realismu. Nehty mohou být krátké, průsvitné, s jemným bezbarvým nebo klasickým lakem. Cílem není instagramová transformace za sedm dní. Cílem je přestat každý týden vytvářet nové poškození rychleji, než nehet stihne růst.
Kdy už nejde jen o kosmetiku
Pokud se nehet odchlipuje od lůžka, mění výrazně barvu, ztlušťuje se, krvácí, okolí otéká nebo bolí, případně problém přetrvává navzdory šetrné péči, je vhodné řešit ho s praktickým lékařem nebo dermatologem. Křehké nehty mohou být jen důsledkem manikúry a vody, ale změny nehtů mohou souviset také s infekcí, kožním onemocněním nebo jiným zdravotním problémem.
A pokud sis je právě sama zničila? Vítej v klubu lidí, kteří alespoň jednou uvěřili, že „jen tenhle kousek gelu odloupnu“. Teď krátké nehty, krém, rukavice a trpělivost. Není to nejvíc sexy beauty plán na světě, ale je překvapivě levný a dává biologicky větší smysl než další vrstva, která problém jen schová.
Článek je určený pro běžnou péči o oslabené nebo mechanicky poškozené nehty a nenahrazuje diagnostiku. Při bolesti, otoku, krvácení, výrazné změně barvy nebo tvaru, odchlipování nehtu, podezření na infekci či dlouhodobém zhoršování se obrať na lékaře nebo dermatologa.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – Gel manicures: Tips for healthy nails [1], American Academy of Dermatology – Artificial nails: Dermatologists’ tips for reducing nail damage [2], American Academy of Dermatology – 11 dermatologists’ tips for healthy nails [3], American Academy of Dermatology – Dermatologist’s secret for removing gel nail polish at home [4], Mayo Clinic – Keeping your fingernails in tip-top shape [5].