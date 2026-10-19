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Zničila sis nehty gelem, pilníkem nebo acetónem? Tohle je záchranný plán na příští týdny

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Jsou tenké, třepí se, lámou při otevření zipu a bez laku vypadají, jako by právě přežily menší stavební práce. První instinkt bývá schovat je pod další gel. Dermatologové ale radí spíš opak: odstranit další zdroj poškození, chránit nehty před vodou a chemií a dát jim čas odrůst. Tohle je realistický plán, ne zázrak do pátku.
Zničila sis nehty gelem, pilníkem nebo acetónem? Tohle je záchranný plán na příští týdny

Zničila sis nehty gelem, pilníkem nebo acetónem? Tohle je záchranný plán na příští týdny

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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