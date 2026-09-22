Známý řetězec zasáhla vysoká ztráta. Zavře desítky prodejen, přesto chystá další změny

Známý řetězec zasáhla vysoká ztráta. Zavře desítky prodejen, přesto chystá další změnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oblíbená slovenská drogerie zavírá své pobočky.
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Tankování se českým řidičům během několika týdnů výrazně prodražilo a především cena nafty se přiblížila...
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