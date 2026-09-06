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Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště

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Řidiči elektromobilů narazili u části supermarketů Carrefour v Belgii na neobvyklé omezení. Na střešní parkoviště už se svými vozy nesmějí. Řetězec opatření vysvětluje především bezpečností starších staveb.
Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště

Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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