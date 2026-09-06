Známý obchodní řetězec zakázal elektromobilům vjezd na některá parkoviště

Elektromobil může bez problémů přijet k supermarketu, na některých místech ale musí zůstat na úrovni terénu. Carrefour v Belgii zakázal elektrickým vozům vjezd na střešní parkoviště u 18 svých prodejen. Nejde přitom o obecný zákaz elektromobilů u obchodů ani o omezení jejich nabíjení. Řetězec své rozhodnutí označuje za preventivní opatření související především s konstrukcí budov. Část prodejen a jejich parkovacích ploch totiž vznikala v době, kdy se při jejich projektování nepočítalo s větším počtem současných těžších automobilů. Elektromobily bývají kvůli trakčním bateriím oproti srovnatelným spalovacím modelům těžší, což při zaplnění celé střešní plochy může znamenat vyšší zatížení konstrukce.
Druhým důvodem je požární bezpečnost. Případný požár trakční baterie vyžaduje specifický zásah a na střeše budovy mohou mít hasiči omezenější možnosti než na běžném parkovišti. Problémem není tvrzení, že by elektromobily nutně hořely častěji, ale především způsob zásahu v případě, že k požáru skutečně dojde. Právě kombinace vyšší hmotnosti vozidel a složitější dostupnosti pro záchranné složky vedla Carrefour k tomu, že na dotčených místech zvolil plošné omezení. To přitom může působit poněkud paradoxně, protože mezi těžká auta dnes patří také řada velkých SUV se spalovacím motorem, zatímco některé malé elektromobily jsou výrazně lehčí.
Pro zákazníky to neznamená, že by s elektromobilem nemohli do těchto supermarketů vůbec přijet. Carrefour uvádí, že mohou využít parkovací místa v přízemí nebo na úrovni terénu, kde se nacházejí také nabíjecí stanice. Opatření se vztahuje na střešní parkoviště v Belgii a zatím nejde o plošný zákaz, který by řetězec zaváděl ve všech zemích, kde působí. Případ tak spíše ukazuje na problém starší infrastruktury, která musí postupně reagovat nejen na elektromobilitu, ale obecně na skutečnost, že dnešní automobily mohou být podstatně větší a těžší než vozy, se kterými projektanti některých staveb počítali před desítkami let.