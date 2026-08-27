Známou herečku byste skoro nepoznali. Hvězda seriálu Policie Modrava vypadala úplně jinak

Některé známé tváře jako by se v průběhu let téměř neměnily, u jiných dokáže návrat do televizních archivů překvapit.
Soňa Norisová patří do druhé skupiny. Dnes ji diváci znají jako výraznou slovenskou herečku s charakteristickým pohledem a tmavými vlasy, jenže na začátku kariéry působila podstatně jemněji a její tehdejší vzhled se od současné podoby značně lišil.
Právě starší televizní záběry ukazují, jak dlouhou cestu už Norisová před kamerou urazila. Herečka se narodila
27. srpna 1973 v Malackách a herectví ji přitahovalo už od mládí. Studovala na konzervatoři a následně se věnovala divadlu. Od roku 1994 je spojena také s Radošinským naivním divadlem a postupně začala dostávat příležitosti před televizními a filmovými kamerami. Na začátku kariéry vypadala úplně jinak
Do období jejích hereckých začátků patří také televizní komedie
Modrá ruža, kterou v polovině devadesátých let režíroval Milan Lasica. Norisové tehdy bylo něco přes dvacet let a právě záběry z této role dnes působí jako zajímavý návrat v čase. Mladou Soňu Norisovou by na nich mnozí diváci možná vůbec nespojili s herečkou, kterou dnes pravidelně vídají na obrazovkách. Nejde přitom jen o přirozenou proměnu způsobenou třemi desítkami let. Velkou roli hraje také účes, líčení, tehdejší móda a samozřejmě samotná stylizace filmové postavy. Herečky navíc během kariéry mění vzhled podle rolí mnohem častěji než většina lidí v běžném životě.
Při pohledu na staré fotografie je ale patrné, že některé rysy zůstaly stejné. Typický pohled a výraz tváře jsou rozpoznatelné i po letech, přesto
celkový dojem je natolik odlišný, že bez nápovědy nemusí být jednoduché mladou herečku poznat.
Známou herečku byste na starých záběrech skoro nepoznali. Soňa Norisová před třiceti lety vypadala úplně jinak.
Foto: Česká televize
Čeští diváci ji znají z řady úspěšných rolí
Z mladé herečky se postupně stala jedna z tváří, které se pravidelně objevují také v české televizní a filmové tvorbě. Výrazně se zapsala například do povědomí diváků jako kapitánka Jana Vinická v seriálu
Policie Modrava. Objevila se rovněž v seriálech V.I.P. vraždy, Přešlapy nebo Sedm schodů k moci.
Její filmografie je ale podstatně širší. Zahrála si například ve filmech
Rebelové, Václav nebo Ve stínu. Právě v muzikálových Rebelech se před kamerou potkala se svou mladší sestrou Zuzanou Norisovou. Později se objevila také v Amerických dopisech nebo ve filmu Ten, kdo tě miloval.
Norisová přitom nezůstala pouze u herectví.
Dlouhodobě se věnuje také zpěvu a dabingu a působila ve vokální skupině Fragile. Právě hlas je další částí její kariéry, díky které ji mohou znát i lidé, kteří si její tvář s konkrétní televizní rolí okamžitě nespojí. Tři desítky let před kamerou jsou na fotografiích vidět
Staré snímky známých osobností bývají zajímavé právě tím, že připomenou období, na které už diváci často zapomněli. V případě Soni Norisové nejde pouze o změnu účesu nebo líčení.
Fotografie zachycují herečku prakticky na začátku profesní dráhy, která dnes trvá více než třicet let.
Za tu dobu prošla desítkami různých postav, historických kostýmů, seriálových proměn i civilních rolí. Není proto překvapivé, že se její obraz v očích publika postupně změnil. Přesto je návrat k jejím začátkům působivý. Mladá žena z televizní komedie devadesátých let a dnešní zkušená herečka vypadají na první pohled téměř jako dvě různé osoby. A právě v tom mají podobné archivní fotografie své kouzlo.
Neukazují jen proměnu vzhledu, ale také kus kariéry, která se budovala po desetiletí.
kinobox.cz, serialzone.cz, imdb.com