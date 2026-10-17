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Známe výsledky senátních voleb. V Praze vyhráli Láska, Padevět a Smoljak

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V pátek 16. a v sobotu 17. října se konalo druhé kolo senátních voleb. V tom lidé rozhodovali také o obsazení tří pražských senátních obvodů. V senátním obvodu Praha 5 obhájil mandát Václav Láska, v obvodu Praha 1 zvítězil Jiří Padevět a v obvodu Praha 9 David Smoljak.
Známe výsledky senátních voleb. V Praze vyhráli Láska, Padevět a Smoljak

Známe výsledky senátních voleb. V Praze vyhráli Láska, Padevět a Smoljak

Zdroj: Facebook Jiří Padevět
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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