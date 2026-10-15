Známá moderátorka končí v Hlavních zprávách Primy. Její výměna už vyvolala kritiku diváků

Televizní diváky čeká v následujících dnech výrazná obměna moderátorských dvojic Hlavních zpráv na Primě a CNN Prima NEWS. Soňa Porupková, která od listopadu 2022 uváděla večerní zpravodajství společně s Romanem Šebrlem, v této roli skončila. Její místo zaujme osmačtyřicetiletá Terezie Tománková, známá především z politického diskusního pořadu Partie. Poprvé se má v Hlavních zprávách znovu objevit v pátek 23. října. Změna se však netýká pouze jedné moderátorky, televize totiž zároveň přeskupuje další zavedené dvojice. V internetových diskusích se už objevily kritické reakce, které se zastávají odcházející Porupkové.
Porupková se rozloučila po čtyřech letech
Šestatřicetiletá Soňa Porupková svůj odchod z Hlavních zpráv oznámila prostřednictvím sociálních sítí, kde poděkovala kolegům i divákům za uplynulé roky. Podle zveřejněných informací své vyjádření předem nekoordinovala s vedením televize. Pro její příznivce je však podstatné, že z obrazovek úplně nezmizí. Nově se stala součástí pořadu Zpravodajské centrum, který vysílá CNN Prima NEWS každý večer. Společně s ní se na moderování podílejí Lucie Čermáková a Petr Převrátil. Pořad se zpočátku věnuje také duelům kandidátů do druhého kola senátních voleb, následně se má soustředit především na aktuální události a publicistiku.
Porupková přitom do hlavního večerního vysílání původně nastoupila jako náhrada za Evu Perkausovou, která v roce 2022 odešla na mateřskou dovolenou. Vedle bývalého desetibojaře Romana Šebrleho se postupně stala pravidelnou tváří zpravodajství. Právě její přesun vyvolal u některých diváků nesouhlas. V internetové diskusi se například objevila kritika rozhodnutí stáhnout ji z hlavního večerního vysílání. Další výhrady směřovaly proti změnám v navazujícím zpravodajském programu. Tyto komentáře však nepředstavují reprezentativní hodnocení všech diváků ani nedokládají, že by veřejnost odmítala přímo Terezii Tománkovou.
Terezie Tománková návrat původně neplánovala
Pro Terezii Tománkovou představuje návrat do Hlavních zpráv překvapivou profesní změnu. Sama přiznala, že nabídku nečekala, protože tuto část své televizní kariéry už považovala za uzavřenou. Nakonec ji přesvědčila především možnost znovu pracovat s Petrem Suchoněm a být v každodenním kontaktu se zpravodajskou redakcí. Významnou roli v jejím rozhodování sehrála také podpora rodiny. S moderátorem Suchoněm přitom nejde do neznámého prostředí, protože společně uváděli Hlavní zprávy už v lednu 2024, kdy Tománková dočasně zastupovala Evu Perkausovou. Diváci je znají rovněž ze společných předvolebních debat a mimořádných televizních přenosů.
Spolupráce obou moderátorů má za sebou i úspěšné letošní volební vysílání. Při říjnových komunálních a senátních volbách společně moderovali závěrečnou předvolební superdebatu, která v televizním vysílání zasáhla 460 tisíc diváků starších patnácti let. Při započtení dalších platforem dosáhl její zásah přibližně 1,26 milionu lidí. Tománková tak do Hlavních zpráv přichází v době, kdy má za sebou další výrazné moderátorské vystoupení. Vedle nového působení se nadále počítá také s její prací v politické diskusi Partie. Obě relace přitom vyžadují odlišný způsob moderování, od vedení rozhovorů s politiky až po předávání aktuálních zpráv.
Vrací se také oblíbená moderátorská dvojice
Další změna se týká Romana Šebrleho, který bude po odchodu Porupkové znovu spolupracovat s Evou Perkausovou. Dvojice spolu v minulosti uváděla večerní zprávy a jejich spolupráci přerušil až moderátorčin odchod na mateřskou dovolenou. Po návratu do televize Perkausová moderovala s Petrem Suchoněm, zatímco Šebrle pokračoval s Porupkovou. Nyní se původní sestava obnoví. Součástí Hlavních zpráv nadále zůstávají také Klára Doležalová a Karel Voříšek. Televize očekává, že nové dvojice postupně představí během následujících týdnů.
Personální změny doprovází také úprava večerního programu. Prima od 11. října zařadila po Hlavních zprávách nový pořad Sportovní zprávy, který začíná v 19:45. Moderují jej Klára Kováčová, Radka Rosická a Lucie Šlégr, které mají ke sportovnímu prostředí dlouhodobě blízko. Novinka nabízí kromě výsledků také rozhovory, zajímavosti a příběhy sportovců. Kvůli úpravě programu se z dosavadního večerního vysílacího času přesunuly Krimi zprávy, což se části diváků nelíbí. Jejich příznivci však o pořad nepřijdou úplně, protože nadále pokračuje každý den na CNN Prima NEWS v 16:30.