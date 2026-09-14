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Značka Pirkenhammer dělá z obyčejného šálku sběratelský kus za tisíce. Za cenou stojí postup výroby, který karlovarské porcelánky opustily

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15. července 2026 se ve vídeňském Dorotheu prodal jediný šálek s podšálkem z březovské porcelánky za 1 300 eur, v přepočtu přes 30 tisíc korun.
Značka Pirkenhammer dělá z obyčejného šálku sběratelský kus za tisíce. Za cenou stojí postup výroby, který karlovarské porcelánky opustily

Značka Pirkenhammer dělá z obyčejného šálku sběratelský kus za tisíce. Za cenou stojí postup výroby, který karlovarské porcelánky opustily

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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