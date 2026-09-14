Značka Pirkenhammer dělá z obyčejného šálku sběratelský kus za tisíce. Za cenou stojí postup výroby, který karlovarské porcelánky opustily

Šálek pocházel z dílny Fischer & Reichenbach, nesl značku Pirkenhammer a datoval se kolem roku 1840. Bohaté zlacení, ruční malba a bezchybný stav z něj udělaly dražší položku než lecjaký kompletní servis téže manufaktury. Právě tady se ukazuje, co dnes žene cenu starého karlovarského porcelánu vzhůru: samotné jméno na spodku nestačí. Rozhoduje stáří, kvalita dekoru, dochování a příběh kusu.
Proč zrovna Pirkenhammer budí sběratelský zájem
Březovská porcelánka funguje od roku 1803 a za dvě staletí prošla řadou vlastnických proměn, od raných značek HK přes Fischer & Reichenbach a Fischer & Mieg až po EPIAG a poválečnou éru. Každé období zanechalo na spodcích nádobí odlišný signet, a právě ten dnes slouží jako klíč k dataci i ocenění.
Co z Pirkenhammeru dělá výjimku mezi desítkami českých porcelánek? Už v roce 1829 získala manufaktura jako první v Čechách povolení k vlastnímu měditisku. V první polovině 19. století si vybudovala pověst silným zlacením a prací zkušených malířů; roku 1868 sem přišel francouzský dekoratér A. Carrier a založil učňovskou malířskou školu. Právě kusy z tohoto zlatého období, kde se potkává řemeslná preciznost s historickou vzácností, dnes dosahují nejvyšších realizací.
Tři cenové kotvy z aukcí roku 2026: od pěti do třiceti tisíc
Letošní výsledky z Dorothea nabízejí přehlednou škálu:
Šálek s podšálkem Fischer & Reichenbach, kolem 1840, realizace 1 300 eur, orientačně přes 30 000 Kč. Raný kus s bohatým zlacením a ručním dekorem. 12 květinových talířů Fischer & Mieg, realizace 500 eur, tedy zhruba 12 500 Kč. Větší soubor, ale pozdější období a sériověji pojatý dekor. Moka servis pro 7 osob, Pirkenhammer, realizace 200 eur, asi 5 000 Kč. Kompletní souprava, ovšem bez výrazného ručního dekoru.
Mezi nimi se objevil i designově zajímavý soubor „Neu-Wien“ s realizací 300 eur (kolem 7 500 Kč), kde cenu táhla spojitost s vídeňským secesním návrhářem Dagobertem Pechem.
Jeden šálek za 30 tisíc, celý servis za pět. Rozdíl vysvětluje kombinace čtyř faktorů: starší období výroby, bohatší ruční dekorace, vzácnější značka na spodku a bezchybný stav bez oťuků či setřeného zlacení.
Kdy velký servis propadne a malý kus zvítězí
Výmluvný případ nabídla platforma
Catawiki: 91dílný jídelní servis Pirkenhammer s odhadem 900 až 1 000 eur. V době dohledání činil aktuální příhoz pouhých 95 eur a rezervní cena zůstala nesplněná. Devadesát jedna kusů, a přesto zlomek hodnoty jediného raného šálku z Dorothea.
Trh se starým porcelánem funguje výrazně selektivně. Počet kusů zvyšuje atraktivitu, ale sám o sobě cenu neurčuje. Rozhodující zůstává datace: kusy z první poloviny 19. století mají jinou gravitaci než produkce z přelomu století, kdy podle oborových zdrojů uměleckou kvalitu Pirkenhammeru oslabily komerční tlaky a sílící konkurence. Dnešní průmyslová výroba v regionu, jak popisuje Thun na svých stránkách, staví na tiskových dekorech; ruční štětcová práce slouží už jen pro bohatší výzdobu. Právě proto staré ručně malované kusy získávají na vzácnosti.
V Česku přitom na Aukru visí 35dílný servis Pirkenhammer s vyvolávací cenou 4 100 Kč a možností okamžitého nákupu za 4 900 Kč. Špičkové a dobře zdokumentované kusy mají podle našeho odhadu výrazně lepší šanci v zahraničním aukčním prostředí; běžnější servisní porcelán se snáze prodá doma, byť za nižší částky.
Jak poznat Pirkenhammer na půdě: značky, období a varovné signaly
Kdo chce zjistit, jestli v kredenci dřímá sběratelský poklad, musí obrátit šálek dnem vzhůru. Orientační přehled značek podle období:
Období Značka 1803–1810 HK Raná první polovina 19. stol. F&R (Fischer & Reichenbach) Střední 19. stol. F&M (Fischer & Mieg) 1846–1857 Christian Fischer 1875–1890 Pirkenhammer / F&M 1890–1938 Křížená kladívka 1918–1938 EPIAG Březová
Autentické kusy mohou nést i druhou značku, například exportéra či distributora (Ernst Wahliss Wien nebo EPIAG/Czechoslovakia). Podezřelý je naopak nesoulad dekoru a signetu, příliš čerstvě působící obtisk bez patiny stáří nebo úplná absence výrobní značky.
Kdo si chce nechat porcelán odborně posoudit, může využít bezplatnou poradnu Asociace starožitníků ČR, která se koná každou druhou středu v měsíci od 15 do 17 hodin v Klubu starožitníků na Valentinské 7 v Praze.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková